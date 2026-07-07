Tăng giải ngân vốn đầu tư trong 4 lĩnh vực trọng yếu

Báo cáo tình hình quý 2 và 6 tháng đầu năm 2026 của Cục Thống kê cho thấy, kinh tế Việt Nam đang có nửa đầu năm thành công với mức tăng trưởng GDP đạt 8,18% (quý 1 đạt 7,94% và quý 2 đạt 8,39%). Kết quả này chứng tỏ đà tăng trưởng vĩ mô đang được cải thiện vững chắc qua từng quý.

Những chỉ số kinh tế vĩ mô khác cũng ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Cụ thể, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 10,8%, mức cao nhất trong vòng 7 năm qua; riêng ngành chế biến, chế tạo tăng 11,4%, tiếp tục khẳng định vai trò động lực chính của nền kinh tế. Dòng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) duy trì lưu thông ổn định với vốn đăng ký tăng mạnh và vốn thực hiện tăng 11,2%, phản ánh niềm tin bền vững của các nhà đầu tư quốc tế đối với thị trường Việt Nam. Thị trường lao động và tiêu dùng trong nước cũng ghi nhận sự khởi sắc, đóng góp quan trọng vào đà tăng trưởng chung của nền kinh tế.

Tàu container được tàu lai dắt đưa vào Cảng Cát Lái, phường Cát Lái, TPHCM. ẢNH: HOÀNG HÙNG

Dù vậy, phía sau những mảng màu sáng, bức tranh kinh tế vẫn hiện hữu những áp lực cần được theo dõi chặt chẽ. Đáng chú ý, cán cân thương mại có xu hướng đảo chiều khi chuyển từ vị thế xuất siêu của cùng kỳ năm trước sang nhập siêu, tạo sức ép không nhỏ lên tỷ giá và ổn định vĩ mô. Ở góc độ nội lực, “sức khỏe” của khu vực doanh nghiệp, nhất là khối doanh nghiệp nhỏ và vừa, chưa thực sự phục hồi khi làn sóng rút lui khỏi thị trường tăng cao.

Đầu tư công chưa tạo được cú hích như kỳ vọng khi tốc độ tăng vốn từ ngân sách nhà nước chỉ đạt 12,7%, thấp hơn nhiều so với mức 22,6% của cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, sức mua nội địa thực tế (loại trừ yếu tố giá) vẫn khá dè dặt, cho thấy tiêu dùng chưa bứt phá mạnh mẽ. Áp lực lạm phát vẫn còn khi chỉ số CPI bình quân 6 tháng tăng 4,38%, tiến rất sát mục tiêu trần 4,5% của cả năm, đặt trong bối cảnh giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào tăng tới 5,4%.

Sự tác động từ các áp lực vĩ mô trên phản ánh rất rõ nét tình hình của TPHCM. Dù GRDP thành phố đạt mức khá cao với ước tính 6 tháng đầu năm đạt 8,55%, nhưng kết quả này vẫn thấp hơn kịch bản đề ra. Để đạt được mục tiêu tăng trưởng 2 con số cho cả năm, áp lực dồn lên chặng nước rút còn lại là rất lớn, đòi hỏi quý 3 phải tăng trưởng trên 11% và quý 4 khoảng 11,8%. Do đó, trong nửa cuối năm, nhiệm vụ trọng tâm nhất của thành phố là đẩy mạnh huy động, giải ngân vốn đầu tư toàn xã hội trong 4 lĩnh vực trọng yếu: đầu tư công (hiện mới đạt khoảng 35%, ở mức trung bình cả nước); đầu tư tư nhân vào giai đoạn cao điểm; dòng vốn FDI; và các động lực tăng trưởng mới như hạ tầng cảng biển, logistics, trung tâm tài chính quốc tế, khoa học - công nghệ - đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Một điểm sáng đáng ghi nhận là thu ngân sách 6 tháng đầu năm của TPHCM rất khả thi khi đạt khoảng 477.173 tỷ đồng. Kết quả này phản ánh hiệu quả bước đầu của công tác tháo gỡ vướng mắc đối với các dự án và nguồn lực đất đai. Song, nhiệm vụ quan trọng sắp tới là phải giữ vững nhịp độ này để về đích thành công. Như chỉ đạo của Thường trực Thành ủy TPHCM, thành phố không chỉ dựa vào các nguồn thu từ đất mà phải tiếp tục đa dạng hóa nguồn thu bền vững từ các lĩnh vực sản xuất, dịch vụ, logistics và công nghệ cao.

Giữ được tốc độ tăng trưởng trên 8% đã khó, đạt mức 2 con số là một thách thức lớn. Quan trọng hơn là biến tốc độ ấy thành chất lượng tăng trưởng, giúp doanh nghiệp trong nước khỏe hơn, giảm phụ thuộc vào các động lực bên ngoài và củng cố nền tảng vĩ mô - đó mới là bài toán quyết định cho 6 tháng cuối năm của TPHCM.

NGUYỄN QUÂN CÁT