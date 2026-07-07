TPHCM mở không gian phát triển bằng nhiều dự án chiến lược

Ngày 6-7, đoàn công tác Chính phủ do Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc làm trưởng đoàn, đã làm việc với TPHCM về tình hình thực hiện đầu tư công, tăng trưởng kinh tế và các dự án trọng điểm của thành phố. Cùng dự có lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Thứ trưởng các bộ: Tài chính, Công thương, NN-MT, Xây dựng, Tư pháp.

Lãnh đạo TPHCM dự buổi làm việc có các đồng chí: Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được; Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh; Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường; Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh; Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh.

Đồng hành tháo gỡ để TPHCM về đích

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các bộ ngành cũng trao đổi thêm về các định hướng phát triển của TPHCM trong thời gian tới nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo TPHCM, chiều 6-7. ẢNH: HOÀNG HÙNG

Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận nhìn nhận áp lực tăng trưởng trong những tháng cuối năm vẫn rất lớn. Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị TPHCM chủ động kiểm soát rủi ro, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, kích thích tiêu dùng và giảm chi phí cho nền kinh tế. Bộ Tài chính sẽ phối hợp với thành phố rà soát các cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách nhằm tạo thêm dư địa phát triển. Liên quan đến công tác đầu tư công, Trung ương sẽ hỗ trợ kinh phí để thành phố đầu tư các dự án trọng điểm kết nối sân bay Long Thành giai đoạn 2026-2030.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Xuân Sang cho rằng, TPHCM nên tập trung giải quyết điểm nghẽn logistics để nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu. Thành phố nên tiếp tục đầu tư đồng bộ hệ thống cảng biển, trung tâm logistics, hạ tầng giao thông kết nối và ứng dụng công nghệ trong quản lý vận tải nhằm giảm chi phí và nâng cao hiệu quả xuất khẩu. Ở lĩnh vực môi trường, Thứ trưởng Bộ NN-MT Lê Công Thành cho biết bộ sẽ tiếp tục phối hợp với TPHCM rà soát, xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện chính sách.

Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi cũng khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với TPHCM trong quá trình rà soát, đề xuất và hoàn thiện các quy định mới; đồng thời tập trung tháo gỡ các vướng mắc về đầu tư công, giải phóng mặt bằng, xây dựng, đấu thầu và tăng cường hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Định hướng hình thành trung tâm năng lượng quốc gia

Một trong những kiến nghị của TPHCM được Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc và các lãnh đạo bộ ngành quan tâm thảo luận là việc xây dựng Trung tâm Năng lượng tại xã Long Sơn. Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được kiến nghị, Trung ương cho phép thành phố chủ động nghiên cứu xây dựng Trung tâm Năng lượng tại xã Long Sơn, quy mô khoảng 1.000ha, gồm: kho lưu trữ dầu thô, LNG, nhà máy xử lý và nhiều công trình phụ trợ, hướng tới hình thành trung tâm năng lượng quốc gia. TPHCM cũng kiến nghị được hỗ trợ trong công tác tư vấn, kêu gọi các nhà đầu tư lớn tham gia thực hiện dự án...

Thứ trưởng Bộ Công thương Phan Thị Thắng nhận định, việc xây dựng trung tâm này sẽ phát huy tối đa lợi thế về cảng biển nước sâu cũng như hệ thống hạ tầng sẵn có như kho cảng xăng dầu, khí hóa lỏng (LNG, LPG). Đây không chỉ là một dự án đơn lẻ mà là một tổ hợp năng lượng quy mô rất lớn, có ý nghĩa chiến lược không chỉ đối với riêng TPHCM mà còn cho toàn bộ khu vực phía Nam.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ đối với dự án này. Đồng chí Phạm Gia Túc cho biết đã khảo sát, thảo luận cùng lãnh đạo TPHCM và khuyến khích thành phố chủ động triển khai sớm việc gặp gỡ các đối tác quốc tế (hiện các đối tác Nga, UAE rất quan tâm dự án này). Các bộ ngành có trách nhiệm hỗ trợ TPHCM trong việc tìm kiếm đối tác và triển khai thực hiện dự án này.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu TPHCM bứt phá tăng trưởng GRDP quý 3 trên 11%, tập trung vào sản xuất công nghiệp và tiêu dùng nội địa, để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm trên 10%. TPHCM cần quyết tâm giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% kế hoạch cả năm, tập trung tháo gỡ cho 16 dự án quy mô trên 500 tỷ đồng đang chậm tiến độ và 9 dự án trọng điểm hiện chưa giải ngân.

Liên quan đến việc di dời nhà trên và ven kênh rạch, Chủ tịch UBND TPHCM thông tin, thành phố đang đặt mục tiêu chỉnh trang, di dời khoảng 40.000 căn nhà ven kênh rạch với tổng nhu cầu vốn cho chương trình ước khoảng 150.000 tỷ đồng. Vì vậy, Trung ương quan tâm hỗ trợ thêm nguồn lực, trong đó có thể xem xét từ nguồn vốn ứng phó biến đổi khí hậu, kết hợp với nguồn vốn của thành phố để từng bước giải quyết căn cơ tình trạng nhà ở ven kênh, rạch. TPHCM cũng kiến nghị Trung ương tháo gỡ khó khăn về nguồn vật liệu xây dựng cho các dự án trọng điểm.

Về những kiến nghị của TPHCM, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc giao các bộ nghiên cứu hỗ trợ mức cao nhất cho chương trình di dời nhà ven kênh rạch. Với các cơ sở nhà, đất Trung ương sử dụng không hiệu quả, lãng phí hoặc không đúng mục đích, thành phố chủ động phối hợp các bộ để tiếp nhận, quản lý theo quy định. Ngoài ra, các cơ quan chức năng cần sớm sửa đổi định mức phí xử lý rác để thu hút nhà đầu tư điện rác.

Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được khẳng định TPHCM quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng 2 con số và thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng. Thành phố sẽ cụ thể hóa kế hoạch tăng trưởng hai quý còn lại là 11% và 11,7% để đạt được mục tiêu như đã đề ra.

ÁI VÂN - MAI HOA