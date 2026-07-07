Sáng 7-7: Giá vàng tiếp tục giảm

Vào khoảng 9 giờ 30 phút, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC, PNJ giảm 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối giờ chiều qua, niêm yết ở mức 147,5 triệu đồng/lượng mua vào và 150,5 triệu đồng/lượng bán ra. Tập đoàn Phú Quý cũng giảm 400.000 đồng/lượng chiều mua và 500.000 đồng/lượng chiều bán, niêm yết ở mức 147 triệu đồng/lượng mua vào và 150,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng được Công ty PNJ giảm 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, giao dịch ở mức 147 triệu đồng/lượng mua vào và 150 triệu đồng/lượng bán ra. Công ty SJC giảm 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, giao dịch ở mức 147,4 triệu đồng/lượng mua vào và 150,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco cùng thời điểm ngày 7-7 (giờ Việt Nam) ở mức 4.142,5 USD/ounce, giảm gần 23 USD/ounce so với giá chốt phiên tại New York đêm 6-7. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 132,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giảm khi đồng USD duy trì sức mạnh. Đồng USD giữ ổn định trong phiên đầu tuần, với chỉ số DXY đo sức mạnh đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt khác dao động quanh 100,9 điểm, nhích nhẹ so với cuối tuần trước.

Tin liên quan Chiều 6-7, giá vàng trong nước quay đầu giảm

NHUNG NGUYỄN