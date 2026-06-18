TPHCM đẩy nhanh cải tạo sân vận động Thống Nhất

Thông tin tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TPHCM chiều 18-6 cho biết, Dự án cải tạo, nâng cấp Sân vận động Thống Nhất đã hoàn thành khoảng 25% khối lượng. Thành phố cũng công bố nhiều hoạt động dành cho thiếu nhi trong dịp hè, nổi bật là Lễ hội Thiếu nhi TPHCM và Hội sách Thiếu nhi năm 2026.

Chiều 18-6, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM phối hợp Sở VH-TT TPHCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn. Đồng chí Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM chủ trì họp báo.

Đồng chí Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, chủ trì họp báo

Dự án cải tạo, nâng cấp Sân vận động Thống Nhất đã hoàn thành 25%

Tại họp báo, ông Trương Khắc Lượng, Phó Trưởng Ban Điều hành dự án 2, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp cho biết, Dự án cải tạo, nâng cấp Sân vận động Thống Nhất được khởi công ngày 24-3-2026, với tổng mức đầu tư gần 320 tỷ đồng. Thời gian thi công là 360 ngày. Dự án được thực hiện với 2 hạng mục chính là xây dựng mới và cải tạo, tổng sức chứa của sân sau khi hoàn tất là 17.750 chỗ ngồi.

Ông Trương Khắc Lượng thông tin tại họp báo

Theo ông Trương Khắc Lượng, sau gần 3 tháng triển khai thi công, khối lượng công việc của dự án đã hoàn thành 25%.

Theo tiến độ được phê duyệt thì đến hết quý 1-2027 sẽ thi công hoàn thành các hạng mục của dự án. Tuy nhiên, để kịp thời phục vụ các môn thi đấu của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 (tháng 11-2026) tại TPHCM, Ban đã làm việc với Liên danh nhà thầu để đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành toàn bộ các hạng mục của khán đài A, C, D, sân cỏ, đường chạy sân điền kinh, sân đường và tường rào theo đúng quy định trong tháng 10-2026. Riêng hạng mục khối xây mới (khán đài B, C1, D1) sẽ hoàn thành vào tháng 2-2027.

Nhiều hoạt động thú vị tại Lễ hội Thiếu nhi TPHCM

Cũng tại họp báo, ông Nguyễn Đăng Phúc, Giám đốc Nhà thiếu nhi TPHCM, đã thông tin về Lễ hội Thiếu nhi TPHCM lần 4 - năm 2026 với chủ đề “Vòng tay bè bạn”.

Lễ hội dự kiến diễn ra từ ngày 26-6 đến ngày 28-6 tại Nhà Thiếu nhi TPHCM - Cơ sở chính (phường Xuân Hòa). Cùng với đó, tại Nhà Thiếu nhi TPHCM - Cơ sở 2 (phường Thủ Dầu Một) và Nhà văn hóa Thanh niên Bà Rịa - Vũng Tàu (phường Vũng Tàu) cũng sẽ có nhiều hoạt động hưởng ứng.

Ông Nguyễn Đăng Phúc thông tin tại họp báo

Lễ hội gồm nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, vui chơi giải trí, giáo dục kỹ năng, chăm lo vật chất và tinh thần cho thiếu nhi thành phố. Đồng thời là sân chơi giao lưu, kết nối thiếu nhi thành phố với thiếu nhi quốc tế đang sinh sống, học tập tại TPHCM.

Một số hoạt động trọng tâm trong lễ hội như: tổng kết cuộc thi sáng tác văn học dành cho thiếu nhi lần 9; đồng diễn flashmob bài hát “Trái đất này là của chúng em”; vòng chung kết hội thi vẽ tranh “Nhành cọ non” năm 2026; workshop chăm sóc mái ấm gia đình; sân chơi “Đại sứ nhí” giới thiệu và trải nghiệm văn hóa đa quốc gia; sân chơi giao lưu biểu diễn của các câu lạc bộ, đội, nhóm nhảy;...

Thiếu nhi cũng sẽ được tham gia sân chơi lập trình và thuyết minh “Em vẽ thành phố tương lai”; không gian trải nghiệm STEAM, lập trình và lắp ráp robot, trải nghiệm AI, thực tế ảo VR, điều khiển robot, chuyến xe tri thức, thực hành kỹ năng khéo tay...

Hội sách Thiếu nhi TPHCM được tổ chức ở 3 điểm Bà Phạm Thị Yến, Phó Trưởng Phòng Báo chí xuất bản, Sở VH-TT TPHCM cũng cho biết, Hội sách Thiếu nhi TPHCM lần VI - năm 2026, chủ đề “Em vui đọc sách, học bao điều hay” sẽ diễn ra từ ngày 26-6 đến 2-7. Bà Phạm Thị Yến thông tin tại họp báo Hội sách được tổ chức đồng thời tại 3 địa điểm: Thư viện Khoa học Tổng hợp TPHCM, Khu phức hợp Sora Gardens và Đường sách Vũng Tàu. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động hưởng ứng cũng được triển khai tại Đường sách TPHCM, Không gian sách Tân An Hội, các khu nhà trọ công nhân, nhà ở xã hội, bệnh viện và nhiều địa bàn vùng sâu, vùng xa… Điều này góp phần tạo điều kiện để mọi thiếu nhi đều có cơ hội tiếp cận tri thức, hình thành thói quen đọc sách và tham gia các hoạt động văn hóa, giáo dục bổ ích ngay tại nơi sinh sống.

CẨM TUYẾT