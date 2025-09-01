TPHCM điều chỉnh giao thông phục vụ bắn pháo hoa mừng Quốc khánh 2-9

Để bảo đảm an toàn và phục vụ người dân thưởng lãm pháo hoa, giao thông ở một số tuyến đường trung tâm thành phố sẽ được điều chỉnh, từ 19 giờ 30 phút ngày 2-9 đến 0 giờ 30 phút ngày 3-9.

Theo thông báo từ Phòng PC08, Công an TPHCM, chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, 80 năm Ngày Sài Gòn khởi nghĩa giành chính quyền (25-8-1945 - 25-8-2025) sẽ diễn ra tại 3 điểm: Đầu đường hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), khu trung tâm Thành phố mới (phường Bình Dương) và Quảng trường Trung tâm Bãi Sau (phường Vũng Tàu). Thời gian bắn bắt đầu từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút ngày 2-9.

TPHCM bắn pháo hoa dịp 30-4. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, Phòng PC08 thông báo:

Khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (kể từ 19 giờ 30 phút ngày 2-9 đến 0 giờ 30 phút ngày 3-9)

Cấm các loại xe lưu thông vào các tuyến đường:

- Đường Lê Lợi (đoạn từ đường Pasteur đến Đồng Khởi).

- Đường Nguyễn Huệ (đoạn từ đường Lê Thánh Tôn đến Tôn Đức Thắng).

- Đường Đồng Khởi (đoạn từ đường Mạc Thị Bưởi đến Tôn Đức Thắng).

- Đường Tôn Đức Thắng (đoạn từ đường Lê Duẩn đến cầu Khánh Hội).

- Đường Võ Văn Kiệt (đoạn từ đường Pasteur đến hầm chui cầu Khánh Hội).

- Đường Ngô Văn Năm (đoạn từ đường Nguyễn Siêu đến Tôn Đức Thắng).

- Đường Nguyễn Siêu (đoạn từ đường Ngô Văn Năm đến Tôn Đức Thắng).

- Đường Nguyễn Tất Thành (đoạn từ đường Hoàng Diệu đến cầu Khánh Hội).

- Đường Hàm Nghi (đoạn từ đường Pasteur đến Tôn Đức Thắng).

- Đường Hải Triều (đoạn từ đường Hồ Tùng Mậu đến Nguyễn Huệ).

- Đường Nguyễn Thiệp (đoạn từ đường Đồng Khởi đến Nguyễn Huệ).

- Đường Huỳnh Thúc Kháng (đoạn từ đường Pasteur đến Nguyễn Huệ).

- Đường Nguyễn Công Trứ (đoạn từ đường Pasteur đến Hồ Tùng Mậu).

- Đường Tôn Thất Thiệp (đoạn từ đường Pasteur đến Nguyễn Huệ).

- Đường Mạc Thị Bưởi (từ đường Đồng Khởi đến Nguyễn Huệ).

- Đường Hai Bà Trưng (từ đường Đông Du đến Công trường Mê Linh).

- Đường Hồ Tùng Mậu, Tôn Thất Đạm (từ đường Võ Văn Kiệt đến Tôn Thất Thiệp).

- Các tuyến đường xung quanh vòng xoay Công trường Mê Linh gồm đường Ngô Đức Kế (đến đường Đồng Khởi), đường Hồ Huấn Nghiệp (đến đường Đồng Khởi), đường Thi Sách (đến đường Đông Du).

- Toàn bộ các lối lên, xuống Cầu Ba Son, cầu Khánh Hội.

Lộ trình thay thế:

- Hướng từ phường Thạnh Tây đi phường Xóm Chiếu: Nguyễn Hữu Cảnh - Nguyễn Bỉnh Khiêm - Lê Duẩn - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Du - Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Thị Nghĩa - Nguyễn Thái Học - cầu Ông Lãnh - Hoàng Diệu - Nguyễn Tất Thành.

- Hướng từ phường Xóm Chiếu đi phường Thạnh Mỹ Tây: Nguyễn Tất Thành - Hoàng Diệu - cầu Ông Lãnh - Nguyễn Thái Học - Nguyễn Thị Nghĩa - Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Thị Minh Khai - Xô Viết Nghệ Tĩnh.

- Hướng từ phường An Khánh đi phường Hòa Hưng: Võ Nguyên Giáp - Điện Biên Phủ - Đinh Tiên Hoàng - Võ Thị Sáu - Ba Tháng Hai - Lê Hồng Phong.

- Hướng từ phường Hòa Hưng đi phường An Khánh: Lê Hồng Phong - Điện Biên Phủ - Võ Nguyên Giáp.

- Đối với các tuyến đường dẫn ra vòng xoay Công trường Mê Linh (gồm: Phan Văn Đạt, Hồ Huấn Nghiệp, Ngô Đức Kế): Chỉ lưu thông hướng ra Công trường Mê Linh, không di chuyển hướng vào Đồng Khởi (đối với các phương tiện còn sót lại trong khu vực Đồng Khởi sau khi đã cô lập để phục vụ chương trình).

- Cấm các loại phương tiện dừng, đỗ và tụ tập xem pháo hoa trên các cầu Thủ Thiêm, cầu Bình Lợi, cầu Bình Triệu, cầu Mống, cầu Calmette, cầu Ông Lãnh, cầu vượt ngã tư Hàng Xanh, cầu vượt Ngã tư Gò Dưa, cầu Bình Triệu, cầu Phú Mỹ, cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh, cầu Kênh Thanh Đa, cầu Sài Gòn, cầu Rạch Chiếc…

Trung tâm Thành phố mới, phường Bình Dương (kể từ 18 giờ ngày 2-9 đến khi kết thúc chương trình bắn pháo hoa):

Cấm các loại xe lưu thông vào các tuyến đường:

- Đường Hùng Vương (từ Ngã tư Hùng Vương - Võ Văn Kiệt đến Ngã tư Hùng Vương - Lý Thái Tổ).

- Đường Lê Lợi (từ Ngã tư Lê Lợi - Lê Duẩn đến Ngã tư Lê Lợi - Huỳnh Thúc Kháng).

- Đường Huỳnh Thúc Kháng (từ Ngã tư Huỳnh Thúc Kháng - Lê Lợi đến Ngã tư Huỳnh Thúc Kháng - Trường Sa).

Lộ trình thay thế:

- Đường Võ Văn Kiệt - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lê Duẩn - Lê Lợi.

- Đường Võ Văn Kiệt - Huỳnh Văn Lũy - Lê Lợi - Lý Thái Tổ.

* Lộ trình, hướng đi cho các phương tiện khi xảy ra ùn tắc giao thông khu vực bắn pháo hoa:

- Hướng về phường Tân Uyên: Võ Văn Kiệt - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Võ Nguyên Giáp - Nguyễn Văn Linh hoặc Võ Văn Kiệt - Điện Biên Phủ - Nguyễn Văn Linh.

- Hướng về phường Bến Cát: Võ Văn Kiệt - Vòng xoay Định Hòa - Mỹ Phước Tân Vạn.

- Hướng về phường Thủ Dầu Một: Võ Văn Kiệt - Điện Biên Phủ + Võ Văn Kiệt - Vòng xoay Định Hòa - Mỹ Phước Tân Vạn.

Khu vực Quảng trường Trung tâm Bãi Sau, phường Vũng Tàu (từ 15 giờ ngày 2-9 đến khi kết thúc chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật)

Cấm các loại xe lưu thông vào các tuyến đường:

- Đường Thùy Vân (từ Đoàn Trung Còn đến Thi Sách).

- Đường Lê Hồng Phong (từ Vòng xoay Đài Tưởng niệm Liệt sĩ đến Thùy Vân).

- Đường Trần Chánh Chiếu (từ Sư Vạn Hạnh đến Thùy Vân).

- Đường Lê Văn Thọ (từ Sư Vạn Hạnh đến Thùy Vân).

Lộ trình thay thế:

- Hướng từ Bãi Sau đi Bãi Trước (đoạn cấm đường Thùy Vân từ Giao lộ Thi Sách đến Nguyễn Chí Thanh): Bãi Sau - Thùy Vân - Thi Sách - Vòng xoay Đài Liệt sĩ - Võ Thị Sáu - Hoàng Hoa Thám - Thùy Vân - Bãi Trước.

- Hướng đi từ Bãi Trước ra Bãi Sau: Thùy Vân - Hoàng Hoa Thám - Võ Thị Sáu - Vòng xoay Đài liệt sĩ - Thi Sách - Thùy Vân.

THU HOÀI