Xe cộ ùn ùn đổ về hướng Vũng Tàu dịp Lễ 2-9

SGGPO

Sáng 31-8, hàng chục ngàn phương tiện ùn ùn di chuyển trên Quốc lộ 51 hướng về các điểm du lịch thuộc Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây.

Hàng chục ngàn phương tiện di chuyển trên Quốc lộ 51 đổ dồn về hướng Vũng Tàu sáng 31-8
Ghi nhận của phóng viên tại khu vực Phước Thái, điểm giáp ranh giữa tỉnh Đồng Nai và TPHCM, lượng phương tiện đông, có thời điểm ùn ứ nhẹ.

Quãng đường từ phường Phú Mỹ (TPHCM) về Vũng Tàu thông thoáng hơn nhưng lượng phương tiện đông nên các xe di chuyển chậm.

Bãi Sau phường Vũng Tàu, TPHCM đông đúc hơn trong sáng 31-8

Tại phường Vũng Tàu, TPHCM, thời tiết đôi lúc có mưa nhỏ nhưng nhìn chung trời đẹp, thuận lợi cho việc tắm biển.

Xe cộ nối đuôi nhau trên đường ven biển Hạ Long

Cũng trong sáng nay, cung đường biển Hạ Long từ khu vực Bãi Sau ra Bãi Trước đông nghịt xe cộ và di chuyển rất chậm.

Riêng đường lên điểm du lịch Ngọn Hải Đăng, đường quá nhỏ, nhiều xe ô tô nên có lúc bị ùn ứ rất nặng.

Đường lên Ngọn Hải Đăng có thời điểm ùn ứ nặng

Đến gần trưa, việc di chuyển của các phương tiện đã thuận tiện hơn.

PHÚ NGÂN

