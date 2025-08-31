Ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 2-9, Triển lãm Thành tựu đất nước đón 600.000 lượt khách

Ngày 31-8, ban tổ chức Triển lãm Thành tựu đất nước tại Trung tâm Triển lãm quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) cho biết, trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, triển lãm đã đón lượng khách kỷ lục là 600.000 lượt.

Con số này vượt xa mốc hơn 230.000 lượt trong ngày khai mạc trước đó.

Hôm nay (31-8), trong khuôn khổ không gian 12 ngày công nghiệp văn hóa, khán giả sẽ được thưởng thức loạt phim Việt hấp dẫn: buổi sáng chiếu miễn phí Trạng Quỳnh Nhí - Truyền thuyết Kim Ngưu lúc 9 giờ, sau đó giao lưu đoàn làm phim; buổi chiều chiếu Maika - Cô bé đến từ hành tinh khác lúc 14 giờ, kèm giao lưu cùng đạo diễn Hàm Trần và các diễn viên nhí.

Khách xếp hàng dài tại khu trải nghiệm nghệ thuật tại triển lãm

Đông đảo khán giả đã tham gia giao lưu với đoàn phim Lật mặt 7 tại khu vực chiếu phim của triển lãm

Triển lãm Thành tựu đất nước 2025 là sự kiện chính trị - văn hóa trọng điểm nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, diễn ra từ ngày 28-8 đến 5-9 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia.

Với chủ đề “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, triển lãm có quy mô gần 260.000m² trưng bày trong nhà và ngoài trời, quy tụ hơn 230 gian triển lãm của 28 bộ, ngành, 34 tỉnh thành cùng nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn.

Không gian trưng bày được thiết kế sáng tạo, đa dạng: từ khu vực hành lang xoắn ốc tái hiện 95 năm lịch sử dưới lá cờ Đảng, đến các gian hàng giới thiệu thành tựu kinh tế - xã hội, văn hóa, khoa học công nghệ, công nghiệp quốc phòng.

Khách tham quan còn được trải nghiệm các công nghệ hiện đại như thực tế ảo, tương tác đa phương tiện, mô hình 3D và nhiều sản phẩm sáng tạo của công nghiệp văn hóa. Nhiều chương trình biểu diễn, giao lưu nghệ thuật cũng được tổ chức trong thời gian diễn ra triển lãm.

Sự kiện không chỉ phản ánh hành trình xây dựng và phát triển đất nước trong tám thập kỷ qua mà còn truyền cảm hứng về khát vọng Việt Nam hùng cường trong kỷ nguyên mới.

MAI AN