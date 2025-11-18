TPHCM: Điều chỉnh giao thông tuyến đường Lê Lợi

Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) sẽ điều chỉnh giao thông tại tuyến đường Lê Lợi để tổ chức các sự kiện. Do đó, người dân cần biết để chọn tuyến đường lưu thông phù hợp.

Phòng CSGT cho biết, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông tổ chức các hoạt động trên đường Lê Lợi, Phòng CSGT Công an TPHCM thông báo điều chỉnh giao thông như sau: Đối với sự kiện “Hảo Hảo Concert - Kỷ niệm 25 năm”, địa điểm tổ chức, làn xe ô tô đường Lê Lợi (được chia thành 2 đoạn, đoạn từ Pasteur đến Nam Kỳ Khởi Nghĩa và đoạn từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến Phan Bội Châu). Thời gian sử dụng, từ ngày 17 đến hết ngày 23-11.

Đối với Liên hoan Võ thuật quốc tế TPHCM năm 2025 “Võ thuật Việt Nam – Kết nối hòa bình”, địa điểm tổ chức, làn xe ô tô đường Lê Lợi (đoạn từ Nguyễn Huệ đến Pasteur, phường Sài Gòn). Thời gian sử dụng, từ 00 giờ ngày 18-11 đến hết ngày 2-12.

Khu vực đường Lê Lợi

Lộ trình thay thế: Để di chuyển tránh tuyến đường Lê Lợi, làn ô tô đang được sử dụng phục vụ tổ chức 2 hoạt động trên, người tham gia giao thông có thể lưu thông vào làn hỗn hợp của đường Lê Lợi hoặc các đường song song, liền kề như: Hàm Nghi, Lê Thánh Tôn để tránh đường Lê Lợi vào khung giờ cao điểm. Các tuyến đường giao cắt đường Lê Lợi gồm: Pasteur, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Đồng Khởi, Phan Bội Châu… vẫn lưu thông bình thường.

Người điều khiển phương tiện khi lưu thông qua khu vực tổ chức chương trình cần giảm tốc độ và chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng CSGT và lực lượng tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông hoặc hệ thống báo hiệu giao thông trên đường.

Căn cứ tình hình thực tế, Phòng CSGT sẽ tổ chức lực lượng điều chỉnh công tác phân luồng giao thông phù hợp, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày của người dân lưu thông qua khu vực này.

VĂN ANH