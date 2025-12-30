TPHCM: Điều chỉnh giao thông tuyến đường Lê Lợi

Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Lê Lợi (phường Sài Gòn và phường Bến Thành) nhằm phục vụ lễ khánh thành công trình chỉnh trang tuyến đường này.

Theo đó, làn đường dành cho ô tô trên đường Lê Lợi, đoạn từ Nguyễn Trung Trực, Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến Phan Bội Châu sẽ được sử dụng phục vụ tổ chức sự kiện từ 0 giờ ngày 30-12 đến 18 giờ ngày 31-12. Trong ngày 30-12, tiến hành thi công các hạng mục phục vụ lễ. Sáng 31-12, tổ chức lễ khánh thành, từ trưa đến 18 giờ cùng ngày tháo dỡ, thu dọn.

Để tránh khu vực trên, người tham gia giao thông có thể lưu thông vào làn hỗn hợp đường Lê Lợi hoặc các tuyến đường song song như Hàm Nghi, Lê Thánh Tôn. Các tuyến đường giao cắt với Lê Lợi gồm Pasteur, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phan Bội Châu… vẫn lưu thông bình thường.

Tuyến đường Lê Lợi

Người điều khiển phương tiện khi qua khu vực này cần giảm tốc độ, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng và hệ thống báo hiệu giao thông; không dừng, đỗ xe dưới lòng đường Lê Lợi (làn hỗn hợp) và tại các giao lộ gây cản trở giao thông.

Căn cứ tình hình thực tế, lực lượng CSGT sẽ tổ chức điều tiết, phân luồng phù hợp nhằm hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân trên tuyến và khu vực lân cận.

VĂN ANH