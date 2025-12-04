Xã hội

Giao thông

TPHCM: Điều chỉnh tổ chức giao thông qua cầu Tân Thuận 1

SGGPO

Từ ngày 6-12, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TPHCM thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông khu vực cầu Tân Thuận 1 (phường Tân Thuận).

Theo đó, cấm ô tô tải có khối lượng trên 1,5 tấn, xe ô tô khách trên 16 chỗ, xe có trọng tải toàn bộ xe trên 6 tấn lưu thông qua cầu Tân Thuận 1. Điều chỉnh hạn chế chiều cao xe lưu thông qua cầu Tân Thuận 1 từ 3,5m thành 2,5m.

CSGT cũng hướng dẫn lộ trình thay thế:

Lộ trình 1 thay thế cho các ô tô khách trên 16 chỗ, ô tô tải trên 1,5 tấn lưu thông qua cầu Tân Thuận 1: đường Huỳnh Tấn Phát - đường Nguyễn Văn Linh - cầu Tân Thuận 2 - đi Nguyễn Tất Thành.

Screenshot (7).png
Lộ trình 1

Lộ trình 2 thay thế cho các ô tô khách trên 16 chỗ, ô tô tải trên 1,5 tấn lưu thông qua cầu Tân Thuận 1: đường Huỳnh Tấn Phát - đường Trần Xuân Soạn - Nguyễn Thị Xiếu - cầu Tân Thuận 2 - đi Nguyễn Tất Thành.

Screenshot (8).png
Lộ trình 2

Đội CSGT Bến Thành (đơn vị phụ trách địa bàn) sẽ bố trí lực lượng điều tiết, phân luồng, hướng dẫn cho các phương tiện di chuyển. Đồng thời, tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Tin liên quan
VĂN ANH

Từ khóa

Cầu Tân Thuận 1 Nguyễn Thị Xiếu Cầu Tân Thuận 2 Cầu Tân Thuận Đường Huỳnh Tấn Phát Đội CSGT Bến Thành Ô tô tải Trần Xuân Soạn Đường Nguyễn Văn Linh Xe khách điều chỉnh giao thông

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn