TPHCM: Điều chỉnh tổ chức giao thông qua cầu Tân Thuận 1

Từ ngày 6-12, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TPHCM thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông khu vực cầu Tân Thuận 1 (phường Tân Thuận).

Theo đó, cấm ô tô tải có khối lượng trên 1,5 tấn, xe ô tô khách trên 16 chỗ, xe có trọng tải toàn bộ xe trên 6 tấn lưu thông qua cầu Tân Thuận 1. Điều chỉnh hạn chế chiều cao xe lưu thông qua cầu Tân Thuận 1 từ 3,5m thành 2,5m.

CSGT cũng hướng dẫn lộ trình thay thế:

Lộ trình 1 thay thế cho các ô tô khách trên 16 chỗ, ô tô tải trên 1,5 tấn lưu thông qua cầu Tân Thuận 1: đường Huỳnh Tấn Phát - đường Nguyễn Văn Linh - cầu Tân Thuận 2 - đi Nguyễn Tất Thành.

Lộ trình 1

Lộ trình 2 thay thế cho các ô tô khách trên 16 chỗ, ô tô tải trên 1,5 tấn lưu thông qua cầu Tân Thuận 1: đường Huỳnh Tấn Phát - đường Trần Xuân Soạn - Nguyễn Thị Xiếu - cầu Tân Thuận 2 - đi Nguyễn Tất Thành.

Lộ trình 2

Đội CSGT Bến Thành (đơn vị phụ trách địa bàn) sẽ bố trí lực lượng điều tiết, phân luồng, hướng dẫn cho các phương tiện di chuyển. Đồng thời, tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

VĂN ANH