TPHCM đón gần 8,6 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2025

Chiều 30-12, Sở Du lịch TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết du lịch năm 2025.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND TPHCM, cho biết, ngành du lịch thành phố năm 2025 đạt và vượt kế hoạch khi đón gần 8,6 triệu lượt khách quốc tế (tăng 40,3%), gần 46 triệu lượt khách nội địa (tăng 20%) và tổng thu du lịch đạt 278.566 tỷ đồng (tăng 45,8%).

Thành phố định vị hình ảnh điểm đến giàu bản sắc, gắn giá trị văn hóa - lịch sử với sản phẩm du lịch hiện đại, sáng tạo. Bước sang giai đoạn mới sau hợp nhất, Phó Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị ngành du lịch cần đặt khát vọng lớn: đến năm 2030 trở thành trung tâm du lịch sáng tạo hàng đầu châu Á, thu hút dòng khách giá trị cao và dẫn dắt du lịch xanh, du lịch số.

* Chiều cùng ngày, Sở Du lịch TPHCM tổ chức Hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp du lịch. Tại hội nghị, một số doanh nghiệp du lịch phản ánh thủ tục hành chính rườm rà, đặc biệt hồ sơ xin phép cho đoàn khách quốc tế phải chờ tới 30 ngày, khiến họ bỏ lỡ cơ hội đón khách chất lượng cao. Doanh nghiệp đề nghị rút ngắn thời gian xử lý và đơn giản hóa quy trình để tăng sức cạnh tranh của thị trường.

Ở lĩnh vực lưu trú, doanh nghiệp kiến nghị áp dụng giá điện sản xuất giúp giảm chi phí vận hành, có thêm bến đón - trả khách đường sông, nâng chất lượng trải nghiệm và tạo đà tăng trưởng cho ngành trong giai đoạn tới.

THI HỒNG

