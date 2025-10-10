TPHCM đồng hành, tôn vinh đóng góp của doanh nghiệp, doanh nhân

Một số phường trên địa bàn TPHCM tổ chức các buổi gặp mặt, tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân.

Ông Trần Văn Mười, Chủ tịch HĐQT Công ty Nhà đất Nhân Mười, phát biểu góp ý

Chiều 9-10, UBND phường Bình Trưng (TPHCM) tổ chức chương trình "Họp mặt kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam".

Tại cuộc họp, ông Trần Văn Mười, Chủ tịch HĐQT Công ty Nhà đất Nhân Mười, cho biết cộng đồng doanh nghiệp ngày càng nhận được sự quan tâm, hỗ trợ tích cực từ chính quyền địa phương.

Theo ông Trần Văn Mười, phường Bình Trưng có nhiều tiềm năng phát triển, nhất là khu đô thị Nam Rạch Chiếc, khu vực đã có quy hoạch đồng bộ về hạ tầng, nhà ở và dịch vụ thương mại. Ông đề xuất thành phố sớm nghiên cứu bố trí hợp lý các điểm trung chuyển giao thông công cộng, kết nối mạng lưới metro trong tương lai để người dân thuận tiện di chuyển, giảm ùn tắc và thúc đẩy phát triển khu vực phía Đông.

Từ thực tế hoạt động, ông Mười kiến nghị rà soát lại các tuyến xe buýt ít khách để sử dụng ngân sách hiệu quả hơn, tập trung đầu tư cho bệnh viện, trường học – những công trình thiết yếu phục vụ dân sinh. Cùng với đó, cần đẩy nhanh tiến độ các tuyến đường khu vực phường Bình Trưng kết nối với cao tốc Long Thành. Ông cũng kêu gọi người dân và doanh nghiệp chung tay trồng hoa, chỉnh trang đô thị, xây dựng Bình Trưng xanh – sạch – văn minh.

Ông Trần Quốc Trung, Bí thư Đảng ủy phường Bình Trưng, ghi nhận và tôn vinh sự đóng góp của các doanh nghiệp, doanh nhân

Đồng quan điểm, ông Lê Quốc Hội, Phó Chủ tịch lâm thời Hội Doanh nghiệp Đông Sài Gòn, nhấn mạnh doanh nghiệp rất cần được tiếp cận sớm thông tin quy hoạch chi tiết của phường Bình Trưng. Việc công khai khu vực ưu tiên đầu tư, danh mục dự án trọng điểm và chính sách hỗ trợ sẽ giúp doanh nghiệp định hướng đúng, chủ động liên kết phát triển...

Ghi nhận các ý kiến, ông Trần Quốc Trung, Bí thư Đảng ủy phường Bình Trưng, cho biết Đảng ủy phường xác định nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng chuyển đổi số, tăng cường đối thoại, lắng nghe doanh nghiệp và phát huy trách nhiệm xã hội.

Phường được thành lập trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng các phường Bình Trưng Đông, Bình Trưng Tây và một phần phường An Phú, với gần 5.000 doanh nghiệp, tổng vốn đăng ký hơn 75.000 tỷ đồng.

Ông Trần Quốc Trung, Bí thư Đảng ủy phường Bình Trưng, tặng giấy khen cho đại diện các doanh nghiệp có đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

Theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025 – 2030, phường phấn đấu đạt trên 30 doanh nghiệp/1.000 dân, xây dựng 1.500 căn nhà ở xã hội, tăng thu nhập bình quân đầu người 57% so với năm 2025. “Thành công của doanh nghiệp chính là thước đo hiệu quả lãnh đạo, điều hành của chính quyền”, ông Trần Quốc Trung nhấn mạnh.

Lãnh đạo phường Rạch Dừa trao quyết định thành lập Hội Doanh nhân trẻ phường Rạch Dừa (TPHCM)

Cũng trong ngày 9-10, UBND phường Rạch Dừa (TPHCM) tổ chức họp mặt kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam và công bố quyết định thành lập Hội Doanh nhân trẻ phường Rạch Dừa. Tại buổi lễ, lãnh đạo phường thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, kết quả thu hút đầu tư và định hướng phát triển trong thời gian tới; đồng thời tri ân, tôn vinh các doanh nghiệp tiêu biểu đã đồng hành cùng địa phương trong công tác an sinh, đóng góp tích cực vào sự đổi thay của phường.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Phúc Hoàng, Bí thư Đảng ủy phường Rạch Dừa, cho biết, Đảng ủy, chính quyền phường luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển bền vững. Đến nay, phường Rạch Dừa có 1.463 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó nhiều doanh nghiệp đã vươn lên mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội và diện mạo đô thị của địa phương.

Lãnh đạo phường Rạch Dừa tặng hoa và giấy khen tri ân các doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho sự phát triển của địa phương

Tại chương trình, UBND phường Rạch Dừa vinh danh 38 doanh nghiệp tiêu biểu có nhiều đóng góp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và công tác xã hội, góp phần xây dựng phường Rạch Dừa trở thành địa bàn phát triển năng động, văn minh, đáng sống.

THI HỒNG - QUANG VŨ