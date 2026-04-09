TPHCM: Gần 61.900 người được giới thiệu việc làm trong quý 1

Theo Sở Nội vụ, TPHCM đã tổ chức 46 phiên sàn giao dịch việc làm trực tiếp, trực tuyến; 14 phiên tư vấn, giới thiệu việc làm cho bộ đội chuẩn bị xuất ngũ, thanh niên và người cai nghiện ma túy.

Chiều 9-4, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy và Sở VH-TT TPHCM phối hợp tổ chức họp báo cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM. Chủ trì họp báo có các đồng chí: Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM.

Đồng chí Tăng Hữu Phong và đồng chí Nguyễn Ngọc Hồi chủ trì họp báo cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM, chiều 9-4

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Tăng Hữu Phong thông tin, tuần qua, các cơ quan báo, đài TPHCM và Trung ương đã đăng tải đa dạng, sôi nổi các thông tin của đoàn ĐBQH TPHCM tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI.

Các cơ quan báo, đài cũng quan tâm tuyên truyền việc triển khai chủ trương ủng hộ người dân đi xe buýt; khám, tầm soát bệnh miễn phí cho người dân để đảm bảo 100% người dân được ít nhất một lần khám sức khỏe trong năm…

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Tăng Hữu Phong phát biểu mở đầu họp báo

Hơn 32.000 người được hưởng trợ cấp thất nghiệp

Về tình hình lao động, việc làm trong quý 1-2026, Sở Nội vụ TPHCM cho biết, đơn vị đã tổ chức 60 phiên sàn giao dịch việc làm, trong đó có 46 phiên trực tiếp, trực tuyến và 14 phiên tư vấn, giới thiệu việc làm cho bộ đội chuẩn bị xuất ngũ trở về địa phương, thanh niên, người cai nghiện ma túy... trên địa bàn TPHCM. Qua đó đã giới thiệu việc làm cho 61.894 người, đồng thời triển khai các chương trình đi làm việc tại nước ngoài cho người lao động có nhu cầu.

Doanh nghiệp tư vấn việc làm cho người lao động

Cũng trong quý 1, sở tiếp nhận 33.199 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp; ban hành 32.165 quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động; ban hành 1.026 quyết định hỗ trợ học nghề cho người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Lộ trình quy hoạch các khu chế xuất, khu công nghiệp

Về quy hoạch và phát triển khu công nghiệp tại TPHCM, ông Lê Khắc Huấn, Trưởng Phòng Quản lý quy hoạch, Ban Quản lý các khu chế xuất - khu công nghiệp TPHCM, cho biết, theo quy hoạch, TPHCM sau hợp nhất có 105 khu chế xuất, khu công nghiệp (KCX, KCN) với tổng diện tích hơn 50.288 ha. Trong đó, các KCX, KCN đã có quyết định thành lập, gồm: 3 KCX và 55 KCN đã đi vào hoạt động với tổng diện tích hơn 22.410 ha, chiếm 44,6% quy mô diện tích quy hoạch, tỷ lệ lấp đầy khoảng 80%; 8 KCN và 5 KCN mở rộng đã thành lập nhưng chưa đi vào hoạt động.

Thành phố đang lập quy hoạch phân khu theo lộ trình dự kiến: năm 2026 tiếp tục lập quy hoạch phân khu cho 8 KCN, năm 2027 lập quy hoạch phân khu cho 10 KCN, năm 2028 là 4 KCN và sau năm 2028 sẽ lập phân khu cho 9 KCN còn lại.

Tại buổi họp báo, Đại tá Trần Văn Trung, Chủ nhiệm chính trị, Bộ Tư lệnh TPHCM đã thông tin về chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2027). Đại tá Trần Văn Trung thông tin tại buổi họp báo Theo Đại tá Trần Văn Trung, trên địa bàn thành phố có 18 nghĩa trang liệt sĩ. Trong đó, có hơn 9.000 mộ liệt sĩ chưa có thông tin và hơn 17.000 mộ liệt sĩ chỉ có một phần thông tin. Bộ Tư lệnh Thành phố phối hợp với Công an Thành phố, Sở Nội vụ, Sở Y tế và các ban ngành liên quan, các địa phương tiến hành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang. Các cơ quan chức năng sẽ giám định và đưa về quản lý, lưu trữ vào ngân hàng gen để phục vụ việc tìm kiếm.

THU HƯỜNG