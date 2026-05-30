Xã hội

Gia Lai: Lửa lớn bao trùm khu xưởng, nhiều ô tô điện cháy trơ khung

SGGPO

Đến khoảng 16 giờ 30 chiều 30-5, lực lượng chức năng đã khống chế, dập tắt hoàn toàn đám cháy tại khu nhà xưởng ở nút giao đường Lê Đức Thọ - Phan Chu Trinh (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai).

Clip Khống chế đám cháy khu xưởng chứa ô tô điện du lịch ở phường Quy Nhơn. ﻿Tác giả: NGỌC OAI

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ cùng ngày, hỏa hoạn bùng phát tại khu nhà xưởng cho thuê rộng hàng trăm mét vuông ở đường Lê Đức Thọ. Thời điểm xảy ra cháy, bên trong khu xưởng phát ra nhiều tiếng nổ, khói đen cuồn cuộn bốc cao kèm mùi khét.

DSC0053.JPG
Cảnh sát chữa cháy tiếp cận hiện trường, triển khai khống chế đám cháy
DSC00525.JPG
Cảnh sát chữa cháy phá dỡ tường kho xưởng, đưa vòi phun nước dập lửa

Lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Gia Lai đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện, thiết bị đến hiện trường chữa cháy.

DSC00575.JPG
Phun nước dập tắt hoàn toàn đám cháy, không cho lây lan

Bên trong khu xưởng, nhiều tài sản và phương tiện bị thiêu rụi. Nhiều ô tô điện du lịch cháy trơ khung. Người dân ở đây cho biết, khu vực cháy là kho xưởng do một đơn vị kinh doanh dịch vụ ô tô điện du lịch thuê để đậu phương tiện.

DSC00605.JPG
Nhiều xe ô tô điện du lịch cháy rụi

Hiện lực lượng chức năng đang thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân vụ việc.

>>>Một số hình ảnh PV Báo SGGP ghi nhận tại hiện trường:

DSC00519.JPG
DSC00538.JPG
DSC00593.JPG
DSC00568.JPG
DSC00554.JPG
DSC0059.JPG
Tin liên quan
NGỌC OAI

Từ khóa

cháy lớn hỏa hoạn nắng nóng cháy ở Quy Nhơn cháy ở Gia Lai cháy xưởng xe điện dập lữa chữa cháy cảnh sát chữa cháy điều tra Quy Nhơn Gia Lai

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn