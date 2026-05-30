Gia Lai: Lửa lớn bao trùm khu xưởng, nhiều ô tô điện cháy trơ khung

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ cùng ngày, hỏa hoạn bùng phát tại khu nhà xưởng cho thuê rộng hàng trăm mét vuông ở đường Lê Đức Thọ. Thời điểm xảy ra cháy, bên trong khu xưởng phát ra nhiều tiếng nổ, khói đen cuồn cuộn bốc cao kèm mùi khét.
Lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Gia Lai đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện, thiết bị đến hiện trường chữa cháy.
Bên trong khu xưởng, nhiều tài sản và phương tiện bị thiêu rụi. Nhiều ô tô điện du lịch cháy trơ khung. Người dân ở đây cho biết, khu vực cháy là kho xưởng do một đơn vị kinh doanh dịch vụ ô tô điện du lịch thuê để đậu phương tiện.
Hiện lực lượng chức năng đang thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân vụ việc.
>>>Một số hình ảnh PV Báo SGGP ghi nhận tại hiện trường: