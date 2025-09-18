TPHCM gắn trách nhiệm người đứng đầu với chỉ số DDCI năm 2025

Kết quả khảo sát DDCI là một trong những căn cứ để xem xét, so sánh chất lượng điều hành kinh tế - xã hội của sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, đặc khu.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường An Phú Đông tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân

UBND TPHCM đã ban hành kế hoạch triển khai khảo sát, đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) TPHCM năm 2025.

Theo đó, thành phố sẽ khảo sát, đánh giá 17 sở, ban, ngành; 4 cơ quan ngành dọc và 168 phường, xã, đặc khu. Đối với sở, ban, ngành, việc khảo sát thông qua các chỉ số như, tiếp cận minh bạch thông tin và chuyển đổi số; chi phí không chính thức; chi phí thời gian; cạnh tranh bình đẳng; hỗ trợ doanh nghiệp; thiết chế pháp lý; tính năng động, sáng tạo và hiệu quả hoạt động của đơn vị; chỉ số xanh; chỉ số sức khỏe và môi trường sống. Còn các địa phương, ngoài các chỉ số trên có thêm chỉ số khả năng tiếp cận đất đai và ổn định trong sử dụng đất.

UBND TPHCM yêu cầu tiếp tục cập nhật, bổ sung đối tượng được đánh giá cũng như các tiêu chí có tính chất đặc thù, riêng biệt, phù hợp với việc chuyển tiếp chức năng, nhiệm vụ của các sở, ngành, địa phương vào hệ thống các chỉ số và tiêu chí đánh giá DDCI để xây dựng phiếu khảo sát và phục vụ công tác tuyên truyền khi triển khai đánh giá DDCI của TPHCM.

Hệ thống chỉ số DDCI cần cập nhật, bổ sung phù hợp và với phương pháp luận của Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), phản ánh đầy đủ các tiêu chí tương ứng với các chỉ số thành phần trong bộ chỉ số PCI quốc gia, phù hợp theo từng nhóm đối tượng và có sự thống nhất của các cơ quan liên quan và Hội đồng đánh giá DDCI TPHCM.

Cùng với đó, phải có sự tham vấn của các chuyên gia, nhà khoa học và cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, hộ kinh doanh, nội dung khảo sát phải cụ thể, thiết thực, đúng sự quan tâm và trải nghiệm thực tế của doanh nghiệp, nhà đầu tư, hộ kinh doanh trong quá trình tiếp xúc, thực hiện dịch vụ hành chính công và thủ tục hành chính với sở, ban, ngành, địa phương.

Kết quả khảo sát được tổng hợp, phân tích, đánh giá đầy đủ, khoa học (dựa trên nguyên tắc không can thiệp); đảm bảo đánh giá thực chất, khách quan việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để cải thiện môi trường kinh doanh, đầu tư hàng năm của sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, đặc khu.

Kết quả khảo sát là một trong những căn cứ để xem xét, so sánh chất lượng điều hành kinh tế - xã hội của sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, đặc khu. Đồng thời, là một trong những cơ sở thực tiễn để xem xét, đánh giá năng lực và vai trò người đứng đầu của sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, đặc khu.

Sau khi có kết quả khảo sát, người đứng đầu sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, đặc khu cần có kế hoạch hành động nhằm phát huy những điểm tích cực, cải thiện những chỉ số chưa đạt kết quả yêu cầu.

Trung Tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư (ITPC) là cơ quan chủ trì, phối hợp tham mưu UBND TPHCM tổ chức khảo sát, đánh giá DDCI năm 2025 đảm bảo khách quan, công bằng và thực chất hơn năng lực điều hành của các đơn vị. Đồng thời, chủ động theo dõi, đôn đốc, giám sát việc triển khai kế hoạch khảo sát, đánh giá DDCI năm 2025, bảo đảm tính độc lập, khách quan và phản ánh trung thực việc đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp đối với nội dung khảo sát.

