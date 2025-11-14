Phường An Phú Đông ra mắt bộ thiết bị họp trực tuyến kết nối đến khu phố

Chiều 14-11, Đảng ủy phường An Phú Đông (quận 12) tổ chức ra mắt bộ thiết bị họp trực tuyến tại cụm khu phố 7–12, kết nối đến trụ sở Đảng ủy – UBND phường, nhằm ứng dụng công nghệ thông tin trong nâng cao hiệu quả điều hành, cải tiến phương thức làm việc trong hệ thống chính trị ở cơ sở.

Lãnh đạo phường An Phú Đông cùng các khu phố ra mắt bộ thiết bị họp trực tuyến

Ngay sau lễ ra mắt, hệ thống họp trực tuyến được vận hành thử nghiệm với hình ảnh rõ nét, âm thanh tốt, đường truyền ổn định, cho thấy tính khả thi trong triển khai thực tiễn.

Ông Nguyễn Hữu Hậu, Bí thư Chi bộ khu phố 10, bày tỏ vui mừng khi khu phố được trang bị công cụ họp trực tuyến, giúp tăng cường tính linh hoạt, giảm thời gian di chuyển, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức sinh hoạt chi bộ, lớp tập huấn, hội nghị chuyên đề ngay tại địa bàn dân cư.

Bộ thiết bị kết nối họp trực tuyến đến trụ sở UBND phường An Phú Đông

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Hồ Thị Thủy cho biết, đây là cụm khu phố thứ hai trên địa bàn phường được trang bị thiết bị họp trực tuyến. Việc triển khai này nằm trong lộ trình thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường An Phú Đông Hồ Thị Thủy phát biểu tại buổi lễ

Từ điểm cầu UBND phường, Chủ tịch UBND phường Bùi Thị Lam Hồng đã trực tiếp vận hành kết nối hệ thống, nhấn mạnh hiệu quả thiết thực của việc ứng dụng họp trực tuyến như: rút ngắn khoảng cách trong điều hành, giảm chi phí tổ chức, tiết kiệm thời gian, nhưng vẫn đảm bảo tính tương tác và hiệu quả trao đổi công việc.

Các khu phố được khuyến khích tiếp tục huy động nguồn lực xã hội hóa, tranh thủ sự hỗ trợ của cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp và nhân dân để nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, hoàn thiện trang thiết bị, phục vụ tốt hơn yêu cầu công tác trong giai đoạn chuyển đổi số hiện nay.

NGÔ BÌNH