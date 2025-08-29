Ba trụ cột quyết định năng lực cạnh tranh của Việt Nam

Cùng với đổi mới mô hình tăng trưởng; KH-CN, đổi mới sáng tạo (ĐMST) và chuyển đổi số (CĐS) được xác định là ba trụ cột trung tâm để Việt Nam bứt phá.

Ngày 29-8, tại Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), Bộ KH-CN tổ chức Diễn đàn “Tương lai KH-CN, ĐMST và CĐS quốc gia”.

Đây là một trong những sự kiện nổi bật hướng tới Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2025).

Diễn đàn do Bộ trưởng Bộ KH-CN Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì. Dự có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và một số địa phương; các đại sứ quán, tổ chức quốc tế tại Việt Nam; các nhà khoa học, chuyên gia, cùng lãnh đạo nhiều tập đoàn công nghệ trong nước và quốc tế.

Theo báo cáo tại diễn đàn, Việt Nam đã chuyển mình từ một quốc gia nghèo trở thành nước có thu nhập trung bình cao, với GDP bình quân đầu người tăng 50 lần, từ dưới 100 USD năm 1986 lên 5.000 USD năm 2024.

Yêu cầu đặt ra là phải đổi mới mô hình tăng trưởng, trong đó, KH-CN, ĐMST và CĐS được xác định là ba trụ cột trung tâm để Việt Nam bứt phá.

KH-CN cung cấp nền tảng tri thức, ĐMST tạo ra những giá trị mới, còn CĐS mang sức mạnh lan tỏa đến mọi người dân, doanh nghiệp, tổ chức và cộng đồng.

Sự kết hợp ba yếu tố này sẽ quyết định năng lực cạnh tranh của quốc gia, là động lực để hiện thực hóa khát vọng đưa Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao và khẳng định vị thế, bản lĩnh dân tộc trong kỷ nguyên số.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại diễn đàn

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, CĐS là môi trường, mảnh đất mới để phát triển nhanh KH-CN và ĐMST. Theo đó, phát triển KH-CN cần được đặt trong ngữ cảnh của thời đại số; trong cách mạng công nghiệp lần thứ tư, công nghệ số là trung tâm. ĐMST ngày nay với hơn 80% kỳ lân là doanh nghiệp công nghệ số, đòi hỏi sự vận dụng sáng tạo công nghệ vào thực tiễn, điều vốn rất phù hợp với người Việt Nam và tiềm năng Việt Nam.

Theo Bộ trưởng, chúng ta có thể đi nhanh hơn người khác về công nghệ số. Làm được vậy phải đẩy nhanh CĐS, đưa mọi hoạt động lên môi trường số nhanh nhất có thể, để tạo môi trường phát triển KH-CN và ngược lại.

KH-CN, ĐMST lúc này cũng tập trung để đẩy nhanh CĐS, tạo ra sự phát triển cho đất nước. Như vậy, CĐS vừa là môi trường phát triển, vừa là mục tiêu của KH-CN và ĐMST.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, Việt Nam cần phải làm chủ các công nghệ chiến lược. Cùng với đó là xây dựng một hệ thống ĐMST quốc gia gắn với nhu cầu của doanh nghiệp và xã hội. Xây dựng quốc gia khởi nghiệp sáng tạo, khởi nghiệp dựa trên ĐMST.

Đẩy nhanh CĐS toàn dân và toàn diện. Toàn dân là mọi người dân đều tham gia và thụ hưởng, không ai bị bỏ lại phía sau. Toàn diện là CĐS diễn ra trong mọi lĩnh vực và ở mọi cấp độ, bao trùm cả hạ tầng số, dữ liệu số, kỹ năng số và an toàn, an ninh mạng.

“Đặc biệt, biến KH-CN, ĐMST và CĐS thành sức mạnh để Việt Nam vươn lên, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh.

