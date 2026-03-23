Pháp luật

An ninh - trật tự

TPHCM: Hai người ẩu đả giữa giao lộ, nhiều xe máy bị xô ngã

Một vụ ẩu đả giữa tài xế xe ôm công nghệ và người đàn ông đi bộ tại giao lộ đông phương tiện ở phường An Khánh, TPHCM, khiến nhiều xe máy đang dừng chờ đèn đỏ bị xô ngã.

Ngày 23-3, mạng xã hội lan truyền video ghi lại cảnh hai người đàn ông ẩu đả giữa giao lộ, gây ảnh hưởng đến người đi đường.

Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra vào chiều 22-3, tại giao lộ Mai Chí Thọ - Nguyễn Cơ Thạch, phường An Khánh (TPHCM).

3874003669073480848.jpg
Hình ảnh từ clip cho thấy, trong lúc một tài xế xe ôm công nghệ dừng chờ đèn đỏ tại giao lộ nói trên, người đàn ông đi bộ đến nói chuyện, sau đó cả hai lao vào xô xát.

Vụ việc khiến xe máy của nam tài xế bị ngã, va vào phương tiện của người đi đường. Hai người sau đó tiếp tục giằng co rồi va trúng thêm một xe máy khác.

Phát hiện vụ việc, người dân xung quanh vào can ngăn, nhưng hai người đàn ông vẫn không dừng lại. Diễn biến vụ việc được một người đi đường quay lại và đăng tải lên mạng xã hội.

Công an phường An Khánh đang phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh, mời những người liên quan lên làm việc.

KIẾN VĂN

Từ khóa

Mai Chí Thọ Tài xế grab ẩu đả dừng đèn đỏ

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn