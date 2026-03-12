TPHCM hoàn tất lắp đặt GPS cho tàu cá chưa đủ điều kiện hoạt động

TPHCM đã hoàn tất lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (GPS) cho các tàu cá chưa đủ điều kiện hoạt động nhằm tăng cường quản lý, phục vụ công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU).

Ngày 12-3, theo Sở Khoa học – Công nghệ TPHCM, đối với các tàu cá chưa đủ điều kiện hoạt động đang neo đậu trong địa bàn, địa phương triển khai lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (GPS) theo nhu cầu của từng xã, phường. Hàng ngày bố trí nhân sự thực hiện việc tháo, lắp thiết bị GPS từ các tàu đã đủ điều kiện sang các tàu chưa đủ điều kiện nhằm phục vụ công tác quản lý, giám sát.

Đối với các tàu cá chưa đủ điều kiện đang neo đậu ngoài địa bàn thành phố, cũng đã phối hợp với lực lượng chức năng tại tỉnh nơi tàu neo đậu để hoàn tất việc lắp đặt thiết bị GPS, đồng thời chụp ảnh và cập nhật vị trí neo đậu của từng tàu hàng ngày nhằm theo dõi, quản lý chặt chẽ.

Theo Chi cục Thủy sản – Kiểm ngư TPHCM, đến ngày 12-3, toàn thành phố còn 381 tàu cá chưa đủ điều kiện hoạt động. Hiện còn 17 xã, phường có tàu cá thuộc diện này, trong đó xã Long Hải chiếm số lượng nhiều nhất với 186 tàu.

Đối với các chủ tàu đã nộp hồ sơ, Chi cục Thủy sản – Kiểm ngư TPHCM tổ chức kiểm tra thực tế tàu và tham mưu UBND TPHCM cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm theo quy định. Những tàu cá sau khi hoàn tất thủ tục, đủ điều kiện hoạt động cũng được cập nhật lên hệ thống quản lý để theo dõi, kiểm soát.

Các địa phương đồng thời thành lập Tổ phản ứng nhanh để quản lý, giám sát tàu cá chưa đủ điều kiện hoạt động. Theo đó, các thành viên được phân công nhiệm vụ cụ thể, thực hiện theo dõi, giám sát định kỳ 2 giờ/lần, đảm bảo các tàu neo đậu đúng vị trí, tọa độ theo danh sách quản lý.

Các tàu cá không đủ điều kiện được các tổ phản ứng nhanh thường xuyên cập nhật vị trí, tọa độ và hình ảnh để báo cáo lãnh đạo địa phương

Hàng ngày, các tổ kiểm tra, rà soát toàn bộ tàu cá đang neo đậu trên địa bàn; thường xuyên cập nhật vị trí, tọa độ và hình ảnh để báo cáo lãnh đạo địa phương vào lúc 16 giờ. Đồng thời, các địa phương rà soát, kẻ vẽ lại bảng số tàu cá rõ ràng, đảm bảo 100% tàu cá chưa đủ điều kiện hoạt động được dán bảng cảnh báo “Tàu cá không đủ điều kiện hoạt động”.

Khi phát sinh tàu cá chưa đủ điều kiện hoạt động, Tổ phản ứng nhanh chủ động tham mưu lãnh đạo địa phương xử lý kịp thời, đảm bảo công tác quản lý chặt chẽ theo quy định.

THÀNH HUY