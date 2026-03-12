Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 21/CĐ-TTg về việc điều hành sản xuất và tiêu thụ lúa gạo trong tình hình mới.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu xây dựng kế hoạch mua dự trữ gạo quốc gia phù hợp

Công điện nêu rõ, tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, chi phí logistics, vận tải biển tăng, cùng với việc một số quốc gia điều chỉnh chính sách thương mại, dự trữ lương thực có thể tác động đến cung - cầu và giá gạo thế giới. Trong nước, các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long đang thu hoạch rộ lúa vụ Đông Xuân, khiến giá thu mua lúa giảm so với cùng kỳ năm 2025.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Bộ Công thương, các hiệp hội và doanh nghiệp kết nối thu mua, chế biến, xuất khẩu gạo, bảo đảm tiêu thụ lúa hàng hóa cho nông dân.

Bộ Công thương được giao theo dõi sát tình hình xuất nhập khẩu, nhu cầu tiêu thụ, giá lương thực trong khu vực và trên thế giới để điều tiết linh hoạt hoạt động kinh doanh, xuất nhập khẩu gạo; đồng thời phối hợp kiểm tra việc thu mua, xuất nhập khẩu lúa gạo, nhất là khả năng dự trữ bắt buộc.

Bộ Tài chính chủ trì triển khai các giải pháp bình ổn thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu gạo trong hoàn thuế, thông quan; đồng thời xây dựng kế hoạch mua dự trữ gạo quốc gia phù hợp để góp phần ổn định giá lúa gạo trong nước.

Ngân hàng Nhà nước được giao chỉ đạo các tổ chức tín dụng bố trí nguồn vốn với lãi suất hợp lý để hỗ trợ doanh nghiệp thu mua lúa gạo, nhất là trong giai đoạn thu hoạch rộ; nghiên cứu cơ chế tín dụng ưu đãi cho doanh nghiệp có hệ thống kho chứa và năng lực thu mua lớn.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo tổ chức thu mua lúa kịp thời, tránh tình trạng lúa chín nhưng không được thu mua; hỗ trợ doanh nghiệp trong vận chuyển lúa gạo về kho chứa.

Thủ tướng cũng yêu cầu các hiệp hội và doanh nghiệp xuất khẩu gạo tăng cường thu mua, tạm trữ lúa gạo cho nông dân, nhất là tại các vùng sản xuất lớn ở Đồng bằng sông Cửu Long, góp phần ổn định thị trường.

PHAN THẢO