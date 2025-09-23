TPHCM hợp tác phát triển đô thị TOD, hướng tới siêu đô thị kết nối

Nhiều chuyên gia quốc tế đã chia sẻ kinh nghiệm triển khai TOD, từ cơ chế tài chính, khung pháp lý đến lựa chọn mô hình phù hợp với điều kiện Việt Nam, đặc biệt tại TPHCM.

Sáng 23-9, UBND TPHCM tổ chức Hội thảo “Nâng cao năng lực triển khai định hướng giao thông công cộng (TOD)” và Lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND TPHCM với Bộ Ngoại giao, Khối thịnh vượng chung và Phát triển Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland.

Tham dự hội thảo gồm có: đồng chí Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; ông Matt Western, Nghị sĩ Quốc hội Vương quốc Anh, Đặc phái viên Thương mại của Chính phủ Anh tại Việt Nam; ông Iain Frew, Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam; bà Alexandra Smith, Tổng Lãnh sự Vương quốc Anh tại TPHCM...

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường phát biểu khai mạc. Ảnh: QUỐC HÙNG

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường cho biết, thành phố đang ở giai đoạn bản lề khi vừa hợp nhất với tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, mở rộng không gian lên hơn 6.700 km², với khoảng 14 triệu dân. Ở tầm vóc mới, TPHCM đặt mục tiêu trở thành siêu đô thị tầm khu vực, trung tâm tài chính, thương mại, logistics, công nghệ cao và du lịch biển, đồng thời giữ vai trò then chốt trong mạng lưới kinh tế và sáng tạo quốc gia, khu vực.

Với lợi thế hội tụ đủ 5 loại hình giao thông gồm đường bộ, đường sắt, hàng không, đường biển và đường thủy, TPHCM đang từng bước khẳng định vị thế trung tâm kết nối liên vùng và quốc tế. Trong định hướng phát triển, mô hình TOD – đô thị định hướng giao thông công cộng – được coi là chiến lược chủ chốt để xây dựng thành phố thông minh, bền vững. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2035 đưa vào vận hành 355km đường sắt đô thị, đồng thời phát triển các khu TOD theo Nghị quyết 38 nhằm giải quyết bài toán giao thông, thúc đẩy giao thương và nâng cao chất lượng sống.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường ký kết Bản ghi nhớ hợp tác với Bộ Ngoại giao, Khối thịnh vượng chung và Phát triển Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland. Ảnh: QUỐC HÙNG

TPHCM xác định triển khai TOD theo ba giai đoạn: từ 2025–2030 tập trung tuyến metro số 1, số 2 và Vành đai 3; giai đoạn 2030–2045 mở rộng các tuyến metro 3, 4, 6, tuyến nối dài đến Bình Dương và Vũng Tàu; sau 2045 sẽ hoàn thiện mạng lưới metro khép kín với các tuyến số 5, 7, 8, 9, 10.

Trong 5 năm đầu, thành phố chọn 11 vị trí thí điểm quanh các ga metro và Vành đai 3 như Khu C30, ga Phước Long, khu 29ha Long Bình hay khu vực ga Tân Kiên. Cách làm thí điểm có chọn lọc được đánh giá phù hợp, giúp từng bước hình thành hệ sinh thái đô thị gắn với giao thông công cộng hiện đại. Song song đó, TPHCM đang quy hoạch sử dụng đất quanh ga metro, đấu giá và kêu gọi đầu tư nhằm khai thác hiệu quả giá trị đất đai, tái đầu tư cho hạ tầng giao thông.

Theo đại diện Ban Quản lý Phát triển đô thị TPHCM, để triển khai rộng khắp, thành phố cần đồng bộ nhiều giải pháp: quy hoạch chi tiết, giải phóng mặt bằng kịp tiến độ, cơ chế tài chính minh bạch theo mô hình chia sẻ giá trị đất đai, thu hút đầu tư PPP và đảm bảo phát triển nhà ở xã hội trong các khu TOD. Đặc biệt, cần sớm thành lập cơ quan chuyên trách để điều phối, tránh chồng chéo và tăng hiệu quả thực hiện.

Tại hội thảo, nhiều chuyên gia quốc tế, đặc biệt từ Vương quốc Anh, đã chia sẻ kinh nghiệm triển khai TOD, từ cơ chế tài chính, khung pháp lý đến lựa chọn mô hình phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Lãnh đạo TPHCM kỳ vọng, sự hợp tác với Vương quốc Anh và các đối tác quốc tế sẽ mở ra cơ hội lớn trong phát triển hạ tầng, giúp thành phố hiện thực hóa tầm nhìn “siêu kết nối”, trở thành trung tâm kinh tế – tài chính tầm khu vực và nâng cao chất lượng sống cho người dân.

QUỐC HÙNG