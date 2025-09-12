TPHCM phối hợp tổ chức hội thảo về TOD và phát triển đô thị

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức Hội thảo “Nâng cao năng lực triển khai định hướng giao thông công cộng (TOD)” và Lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND TPHCM và Bộ Ngoại giao và Phát triển Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ai-len. Văn bản do Chủ tịch UBND TPHCM phê duyệt trên cơ sở đề xuất của Tổng Lãnh sự quán Anh tại TPHCM và Sở Xây dựng.

Đường Vành đai 3 đoạn trên cao qua TPHCM

Hội thảo nhằm trao đổi kinh nghiệm quốc tế, nâng cao năng lực quản lý, quy hoạch và triển khai phát triển đô thị theo mô hình TOD, đồng thời tìm giải pháp khai thác hiệu quả giá trị gia tăng từ đất quanh các tuyến đường sắt đô thị. Sự kiện cũng mở ra cơ hội hợp tác về hạ tầng, đô thị thông minh, giao thông bền vững và thu hút đầu tư.

Lễ ký kết diễn ra trong khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam – Vương quốc Anh, hướng tới tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực: phát triển đô thị, xây dựng – hạ tầng, giao thông vận tải, ứng dụng công nghệ tiên tiến, cũng như thúc đẩy giao lưu, trao đổi đoàn và tìm kiếm cơ hội đầu tư song phương.

TPHCM phát triển đô thị theo mô hình TOD. Ảnh: QUỐC HÙNG

Sự kiện dự kiến diễn ra trong hai ngày 23 và 24-9-2025 tại TPHCM, do Tổng Lãnh sự quán Anh tại TPHCM tài trợ kinh phí. Thành phần tham dự gồm: đại diện Bộ Ngoại giao và Phát triển Anh, Tổng Lãnh sự quán Anh, lãnh đạo UBND TPHCM và Hà Nội, các sở ngành, chuyên gia, viện nghiên cứu, trường đại học cùng nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Lễ ký kết Bản ghi nhớ sẽ do lãnh đạo UBND TPHCM và lãnh đạo Tổng Lãnh sự quán Anh tại TPHCM (theo ủy quyền của Bộ Ngoại giao và Phát triển Anh) thực hiện, với sự chứng kiến của lãnh đạo sở ngành và Đặc phái viên Thương mại Vương quốc Anh tại Việt Nam.

UBND TPHCM kỳ vọng sự kiện này sẽ góp phần nâng cao năng lực quản lý, thúc đẩy phát triển hạ tầng giao thông đô thị bền vững, đồng thời mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phát triển đô thị và giao thông công cộng.

QUỐC HÙNG