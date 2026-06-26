Ngày 29-6, khai trương sàn giao dịch carbon tại Việt Nam

Chiều 26-6, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN, thuộc Bộ Tài chính) thông tin, sau một thời gian chuẩn bị, sàn giao dịch carbon tại Việt Nam sắp được khai trương và đưa vào vận hành chính thức.

Thực hiện Nghị định 29/2026P của Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Tài chính về triển khai sàn giao dịch carbon tại Việt Nam, UBCKNN chỉ đạo Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện các điều kiện để đưa sàn giao dịch carbon trong nước vào vận hành chính thức.

Đến nay, các điều kiện về pháp lý, nghiệp vụ, hạ tầng công nghệ và thanh toán cơ bản đã hoàn tất, sẵn sàng đưa thị trường vào vận hành theo lộ trình.

Theo UBCKNN, trong tháng 5 và 6-2026, các đơn vị kiểm thử nội bộ và toàn thị trường với sự tham gia của các thành viên liên quan. Kết quả cho thấy hệ thống đăng ký, giao dịch, lưu ký và thanh toán kết nối ổn định, đáp ứng đầy đủ yêu cầu vận hành thực tế.

UBCKNN hoàn thành việc lựa chọn ngân hàng thanh toán cho sàn giao dịch carbon trong nước, bảo đảm đáp ứng các yêu cầu về năng lực tài chính, kỹ thuật và nghiệp vụ.

Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính cũng đã tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, tập huấn nhằm phổ biến quy định pháp luật, quy trình nghiệp vụ và cơ chế vận hành thị trường, góp phần nâng cao nhận thức và sẵn sàng cho các chủ thể tham gia.

Bộ Tài chính sẽ phối hợp Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các cơ quan liên quan tổ chức lễ khai trương sàn giao dịch carbon trong nước vào ngày 29-6, sau khi hoàn tất các điều kiện vận hành.

Theo UBCKNN, việc đưa sàn giao dịch carbon trong nước vào vận hành là dấu mốc quan trọng trong phát triển thị trường carbon tại Việt Nam, góp phần thực hiện cam kết giảm phát thải khí nhà kính, thúc đẩy chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế carbon thấp và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững.

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