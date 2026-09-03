Xã hội

Tìm thấy thi thể nữ sinh rơi xuống sông Đạ Dâng

SGGPO

Khoảng 14 giờ 45 phút ngày 3-9, lực lượng cứu hộ tỉnh Lâm Đồng đã tìm thấy thi thể cháu N.N.B.H (sinh năm 2009, ngụ xã Đinh Văn Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) trên sông Đạ Dâng sau gần 2 ngày tìm kiếm.

Trước đó, tối 1-9, người dân phát hiện một xe máy cùng đôi dép màu trắng tại khu vực cầu Máng, sông Đạ Dâng qua địa bàn xã Đinh Văn Lâm Hà.

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Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân dọc sông Đạ Dâng, tỉnh Lâm Đồng

Trích xuất camera an ninh xác định nữ sinh rơi từ khu vực cầu Máng xuống sông Đạ Dâng.

Ngay sau khi nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 17, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với chính quyền địa phương và các đội cứu hộ tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Đến chiều 3-9, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể nạn nhân gần khu vực nhà máy nước Tân Thanh, cách hiện trường ban đầu khoảng 2km.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

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