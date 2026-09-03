Đưa 32 ngư dân gặp nạn trên biển từ Trường Sa về đất liền

32 ngư dân tàu cá QNa 90859TS gặp nạn trên biển đã được đưa từ đảo Trường Sa về đất liền, bàn giao cho gia đình và địa phương.

Ngày 3-9, tại Cảng Quốc tế Cam Ranh (phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, trao quà và bàn giao 32 ngư dân tàu cá QNa 90859TS gặp nạn trên biển cho gia đình và địa phương.

Trước đó, 32 ngư dân được tàu Trường Sa 18, thuộc Lữ đoàn 955, đưa từ đảo Trường Sa về đất liền sau nhiều ngày được lực lượng chức năng cứu nạn, chăm sóc. Ngay khi tàu Trường Sa 18 cập cảng, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cùng các đại biểu đã lên tàu thăm hỏi, động viên các ngư dân.

Thân nhân xúc động gặp lại người thân



Qua kiểm tra, sức khỏe và tinh thần của các ngư dân cơ bản ổn định.

Tàu Trường Sa 18 cập Cảng Quốc tế Cam Ranh đưa các ngư dân gặp nạn về đất liền

Tàu cá QNa 90859 TS do ông Huỳnh Văn Trí (47 tuổi, ngụ thôn Tam Giang, xã Núi Thành, TP Đà Nẵng) làm thuyền trưởng, cùng 48 ngư dân khác hoạt động trên biển thì gặp nạn tại khu vực cách phía Tây đảo An Bang (đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) khoảng 35 hải lý.

Đến 13 giờ 25 phút ngày 28-8, lực lượng tìm kiếm phát hiện và cứu vớt 32 ngư dân tại hiện trường.

TIẾN THẮNG