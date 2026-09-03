Xuyên lễ lấy mẫu ADN, tìm danh tính liệt sĩ ở Gia Lai

Ngày 3-9, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai thông tin, trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, lực lượng thực hiện nhiệm vụ khai quật, tìm kiếm, thu thập mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn duy trì.

Tại Nghĩa trang liệt sĩ Tăng Bạt Hổ (xã Hoài Ân) và Nghĩa trang liệt sĩ Ân Thạnh (xã Vạn Đức), lực lượng chức năng khai quật, lấy mẫu tại 102 mộ, thu được 73 mẫu đủ điều kiện phục vụ giám định ADN.

Lực lượng chức năng đang thực hiện nhiệm vụ trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2-9. Ảnh: BCHQS tỉnh Gia Lai

Tính đến ngày 1-9, toàn tỉnh Gia Lai hoàn thành lấy mẫu tại 111 nghĩa trang, còn 2 nghĩa trang đang thực hiện. Tổng số ngôi mộ đã khai quật, lấy mẫu là 11.949, trong đó 7.763 mẫu đủ điều kiện và 4.186 mẫu chưa đủ điều kiện phục vụ giám định ADN.

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ân Thạnh, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện 3 di vật tại mộ số 10, hàng số 9, khu mộ B, gồm có một Huân chương đã hoen rỉ, một ví da màu đen khắc chữ “BiC - PORTEFEUILLE” và một tấm ảnh cô gái đã phai màu, không còn nhìn rõ nét mặt.

Các di vật, hiện vật, hình ảnh tìm thấy trong ngôi mộ không tên ở Nghĩa trang liệt sĩ Ân Thạnh. Ảnh: BCHQS tỉnh Gia Lai

Theo đánh giá ban đầu, Huân chương được xác định là Huân chương Chiến công Giải phóng. Các di vật có thể liên quan đến liệt sĩ được an táng tại phần mộ, là cơ sở để cơ quan chức năng tiếp tục đối chiếu, xác minh, góp phần xác định danh tính và tìm thân nhân liệt sĩ.

Nghĩa trang liệt sĩ Ân Thạnh hiện có 88 mộ liệt sĩ chưa có thông tin. Từ ngày 31-8 đến 1-9, lực lượng tham gia khai quật đã lấy mẫu được 59 mộ, thu 46 mẫu sinh phẩm đủ điều kiện phục vụ giám định ADN, xác minh danh tính liệt sĩ.

NGỌC OAI