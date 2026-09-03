Gia Lai: Hàng chục nhà dân bị ngập do mưa lớn

Sáng 3-9, do ảnh hưởng của mưa lớn, nhiều nhà dân tại phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai bị ngập sâu.

Lực lượng chức năng phường hỗ trợ đưa người dân về nhà. Ảnh: HỮU PHÚC

Clip: Lực lượng chức năng phường Thống Nhất giúp dân di dời tài sản. Thực hiện: HỮU PHÚC

Các điểm bị ngập nằm tại xung quanh khu vực số 236 đường Phạm Ngọc Thạch và hẻm 433 đường Lý Thái Tổ (cùng thuộc phường Thống Nhất). Nước dâng cao, tràn vào nhiều nhà dân, khiến sinh hoạt của người dân bị đảo lộn.

Trong đó, vị trí ngập nặng nhất tại hẻm 433 đường Lý Thái Tổ.

Tại các điểm ngập, Công an phường Thống Nhất phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự phường, Phòng Kinh tế và các đơn vị liên quan nhanh chóng có mặt hỗ trợ người dân.

Trung tá Phạm Thành Công (bên trái), Trưởng Công an phường Thống Nhất, giúp dân di dời tài sản. Ảnh: HỮU PHÚC

Phóng viên Báo SGGP theo chân lực lượng chức năng lội nước vào các khu dân cư bị ngập tại hẻm 433 đường Lý Thái Tổ. Nước tại đây chảy xiết, có nơi sâu khoảng 1,2m.

Lực lượng chức năng đã cõng các cháu nhỏ qua khu vực ngập để đưa về nhà, đồng thời hỗ trợ người dân khuân vác đồ đạc, tài sản đến nơi cao ráo.

Lực lượng chức năng phường giúp dân di dời tài sản. Ảnh: HỮU PHÚC

Cán bộ, chiến sĩ Công an phường Thống Nhất cũng trực tiếp thăm hỏi, hướng dẫn người dân chủ động liên hệ với lực lượng chức năng khi cần giúp đỡ.

Trực tiếp chỉ đạo công tác hỗ trợ người dân tại hiện trường, Trung tá Phạm Thành Công, Trưởng Công an phường Thống Nhất, cho biết tại khu vực hẻm 236 đường Phạm Ngọc Thạch có 8 hộ dân bị ngập, với mực nước ngập trung bình khoảng 80cm.

Trong khi đó, tại hẻm 433 đường Lý Thái Tổ, có 11 hộ dân bị ngập, mực nước ngập từ 1m đến 1,2m.

Lực lượng chức năng phường tham gia hỗ trợ giúp dân. Ảnh: HỮU PHÚC

Lực lượng chức năng phường Thống Nhất đã huy động khoảng 100 người trực tiếp xuống hiện trường hỗ trợ người dân, trong đó riêng lực lượng Công an phường có hơn 50 cán bộ, chiến sĩ. Các lực lượng tập trung giúp người dân di dời tài sản, đồng thời bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng người dân tại các khu vực bị ngập.

Công an phường Thống Nhất trực tiếp thăm hỏi, căn dặn người dân chú ý đảm bảo an toàn, và nếu cần giúp đỡ, liên hệ công an. Ảnh: HỮU PHÚC

Giúp dân di dời đồ đạc. Ảnh: HỮU PHÚC

Khu vực hẻm 433 Lý Thái Tổ bị ngập sâu. Ảnh: HỮU PHÚC

Phóng viên theo chân ghi nhận công tác ứng cứu, di dời tài sản giúp dân. Ảnh: CHÍ DŨNG

HỮU PHÚC