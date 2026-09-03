Không để hồ sơ hành chính “xếp hàng”

Sáng 3-9, sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài, các cơ quan, đơn vị, nhà máy và công trường trên địa bàn TPHCM đồng loạt trở lại làm việc với tinh thần khẩn trương, không để hồ sơ thủ tục hành chính phải "xếp hàng".

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bình Thới, cán bộ, nhân viên đã có mặt đầy đủ từ sáng sớm tiếp đón người dân trở lại làm thủ tục hành chính sau kỳ nghỉ lễ.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bình Thới hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính sau kỳ nghỉ lễ

Hoạt động tại các quầy làm thủ tục hành chính diễn ra ổn định, cán bộ tập trung tiếp nhận, kiểm tra và xử lý hồ sơ, bảo đảm việc giải quyết thủ tục hành chính trở lại bình thường ngay trong ngày đầu làm việc.

Chủ tịch UBND phường Bình Thới Nguyễn Văn Đạt, cho biết phường yêu cầu đội ngũ công chức, đặc biệt là nhân sự tại Bộ phận Một cửa, tập trung ngay vào công việc, không để công việc của người dân bị chậm trễ.

Người dân đến Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bình Thới thực hiện thủ tục hành chính sau kỳ nghỉ lễ

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bình Dương, lượng người dân đến giao dịch trong ngày đầu trở lại làm việc tăng khoảng 50% so với ngày thường. Hồ sơ tập trung ở các nhóm thủ tục như chứng thực - sao y, đất đai, hộ tịch, kinh doanh...

Theo ông Võ Tấn Lợi, chuyên viên Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bình Dương, để việc tiếp nhận diễn ra nhanh chóng, cán bộ được bố trí hướng dẫn ngay từ khu vực cửa vào, hỗ trợ người dân phân loại hồ sơ và kiểm tra trước tính hợp lệ của giấy tờ, hạn chế tình trạng xếp hàng nhầm quầy. Người dân cũng được hướng dẫn thực hiện các thủ tục đã số hóa qua Cổng dịch vụ công trực tuyến.

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bình Dương phục vụ người dân trong ngày đầu trở lại làm việc

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Vũng Tàu, ngay từ sáng, không khí làm việc diễn ra nhịp nhàng, người dân đến làm thủ tục chủ động lấy số thứ tự tại máy kiosk. Những thủ tục có thể giải quyết nhanh được cán bộ Trung tâm thực hiện ngay tại quầy, hạn chế việc người dân phải đi lại hoặc chờ đợi nhiều lần.

Cán bộ, công chức kiểm tra, tiếp nhận và hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ

Cũng trong sáng 3-9, không khí làm việc tại Tòa án nhân dân TPHCM trở lại nhịp độ khẩn trương. Nhiều phiên tòa xét xử các vụ án trọng điểm, trong đó có vụ án ma túy trong chuyên án VN10, được triển khai đúng theo kế hoạch.

Các thẩm phán, đại diện Viện Kiểm sát và lực lượng bảo vệ phiên tòa tiến hành thực hiện nhiệm vụ



Không khí trở lại làm việc cũng diễn ra sôi nổi tại các nhà máy, công xưởng và công trường trọng điểm. Tại khu vực phía Bắc TPHCM, hàng chục ngàn công nhân trở lại nhà xưởng, bắt đầu những ca làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ.

Tại các khu công nghiệp như Việt Hương 1, VSIP 1, hàng chục ngàn lao động đã trở lại làm việc

Trên công trường đường Vành đai 3 TPHCM, không khí thi công cũng được duy trì khẩn trương xuyên suốt kỳ nghỉ lễ. Thiếu tá Hoàng Đức Quyền, Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn (Binh đoàn 12), cho biết đơn vị đã điều động cán bộ, chiến sĩ và công nhân duy trì công việc liên tục, quyết tâm bảo đảm tiến độ đề ra...

Công nhân làm việc trên công trường đường Vành đai 3 TPHCM

CẨM NƯƠNG - DUY TRẦN - TRÚC GIANG - THANH THẢO - NGUYỄN TÂN - SONG MAI