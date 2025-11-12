Gây rối trật tự công cộng, 10 người bị tạm giữ hình sự

Ngày 12-11, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự 10 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn phường Thái Hòa, tỉnh Nghệ An.

Các đối tượng bị tạm giữ hình sự. Ảnh: CÔNG AN NGHỆ AN

Theo thông tin ban đầu, chiều 10-11, quán Nguyệt Ốc của Đặng Trọng Vượng (sinh năm 1997, trú tại xã Nghĩa Khánh) và H.T.M.N. (sinh năm 1993, trú tại phường Thái Hòa) khai trương quán.

Khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, Nguyễn Thanh Hùng (sinh năm 1991, trú tại khối Tân Liên, phường Thái Hòa) cùng một số người bạn đến quán Nguyệt Ốc ăn uống.

Tại đây, nghĩ mình gọi món nhưng phục vụ chậm nên giữa Hùng và Vượng xảy ra xích mích, cãi vã. Thời điểm này, chị X. (vợ của Hùng) điều khiển ô tô đến, dừng bên đường (đối diện quán Nguyệt Ốc) để chờ đón Hùng về.

Các đối tượng bị tạm giữ giữ hình sự

Sau đó, Hùng rời quán, lên xe ô tô. Lúc này, Vượng tiếp tục đi ra giữa đường chửi bới. Bức xúc, Hùng đã điều khiển ô tô tông vào đám đông đang ngồi trong quán khiến 2 người bị thương nhẹ. Thấy vậy, những người có mặt đã sử dụng đá, thanh gỗ đập, ném vào ô tô do Hùng điều khiển, sau đó sử dụng ô tô đuổi theo xe của Hùng.

Khi đuổi theo, xe của nhóm người trong quán Nguyệt Ốc đã tạt đầu, va chạm với ô tô của Hùng khiến Hùng và những người ngồi trên xe phải xuống xe bỏ chạy.

Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an phường Thái Hòa chủ trì, phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân khu vực 8, các phòng nghiệp vụ có mặt tại hiện trường điều tra, làm rõ.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 10 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng; đồng thời, tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ những đối tượng có các hành vi: cố ý gây thương tích, cố ý làm hư hỏng tài sản... để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

DUY CƯỜNG