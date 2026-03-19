TPHCM khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà theo hướng tự sản xuất, tự tiêu thụ

TPHCM đang đẩy mạnh triển khai điện mặt trời mái nhà theo hướng tự sản xuất, tự tiêu thụ, với nhiều giải pháp cải cách thủ tục và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM chiều 19-3, ông Trần Minh Hóa, Phó trưởng Phòng Quản lý năng lượng, Sở Công thương TPHCM cho biết, thành phố đang đẩy mạnh triển khai điện mặt trời mái nhà theo hướng tự sản xuất, tự tiêu thụ, với nhiều giải pháp cải cách thủ tục và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.

Theo ông Trần Minh Hóa, Sở Công thương đã chủ động tham mưu UBND Thành phố ban hành các văn bản triển khai cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà, đồng thời phối hợp với các sở, ngành, địa phương và ngành điện lực để hướng dẫn, hỗ trợ người dân tiếp cận chính sách một cách thuận lợi. Một trong những giải pháp trọng tâm là công bố danh mục thủ tục hành chính liên quan đến điện mặt trời mái nhà trên Cổng dịch vụ công quốc gia và của thành phố. Các thủ tục như đăng ký phát triển, điều chỉnh thông tin hay thông báo đấu nối đều được thực hiện trực tuyến, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Theo quy định, từ ngày 1-7-2025, các tổ chức, cá nhân có thể nộp hồ sơ trực tuyến.

Đối với hệ thống có công suất nhỏ hơn 100 kW, hộ gia đình chỉ cần thực hiện thủ tục thông báo, kèm theo một số giấy tờ cơ bản như bản vẽ thiết kế, hồ sơ công trình và phòng cháy chữa cháy (nếu có). Quy trình đơn giản này được đánh giá là phù hợp với điều kiện thực tế và góp phần khuyến khích người dân tham gia.

Ông Trần Minh Hóa, Phó trưởng Phòng Quản lý năng lượng, Sở Công thương TPHCM cung cấp thông tin về điện mặt trời mái nhà. Ảnh: THANH CHIÊU

Thực tế cho thấy, nhu cầu lắp đặt điện mặt trời mái nhà tại TPHCM đang gia tăng nhanh chóng. Hiện có 13.985 hệ thống đã ký hợp đồng mua bán điện với tổng công suất lắp đặt hơn 349,6 MWp. Trong đó, 453 hệ thống có công suất từ 100 kWp trở lên, chiếm khoảng 220,7 MWp. Bên cạnh đó, xu hướng sử dụng điện mặt trời theo mô hình tự sản xuất, tự tiêu thụ không bán điện lên lưới cũng ngày càng phổ biến. Thống kê sơ bộ cho thấy có 559 chủ đầu tư đã lắp đặt theo mô hình này, với tổng công suất khoảng 48,55 MW. Điều này phản ánh sự chuyển dịch tích cực trong nhận thức và hành động của người dân đối với việc sử dụng năng lượng sạch, tiết kiệm và chủ động.

Hiện chưa có quy định cụ thể về ưu đãi thuế trong nghị định hiện hành, song thành phố vẫn tập trung cải cách thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân và doanh nghiệp đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà.

TPHCM đặt mục tiêu đến năm 2030 có 50% tòa nhà công sở và 50% hộ dân sử dụng điện mặt trời mái nhà; đồng thời năng lượng tái tạo sẽ chiếm ít nhất khoảng 15% công suất cực đại của hệ thống điện thành phố.

