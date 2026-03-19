Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp giảm ùn tắc giao thông tại TPHCM

Thành phố sẽ hoàn thành 48 dự án đã có chủ trương đầu tư trong giai đoạn 2026-2027; 15 dự án cấp bách sử dụng vốn đầu tư công giải quyết ùn tắc giao thông; khởi công 114 dự án trong giai đoạn 2026-2027.

Chiều 19-3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy phối hợp Sở VH-TT TPHCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố. Đồng chí Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, chủ trì buổi họp báo.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Tăng Hữu Phong chủ trì buổi họp báo. Ảnh: THANH CHIÊU

Khởi công 114 dự án trong giai đoạn 2026-2027

Thông tin tại buổi họp báo về các giải pháp TPHCM đang triển khai để giảm kẹt xe trên địa bàn, Chánh Văn phòng Sở Xây dựng TPHCM Lý Thanh Long, cho biết, có 7 giải pháp chung. Đó là, tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, dự án theo Đề án Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2026 – 2030; Đề án Tăng cường vận tải hành khách công cộng kết hợp kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân tham gia giao thông trên địa bàn thành phố; Đề án phát triển hệ thống đường sắt đô thị TPHCM theo Kết luận số 49 của Bộ Chính trị.

Cùng với đó, xử lý điểm nghẽn tại các trục giao thông kết nối với các tỉnh miền Tây Nam bộ, miền Đông Nam bộ và khu vực phía Bắc, bảo đảm lưu thông hàng hóa thông suốt, du khách phải tiếp cận thuận lợi. Tính toán phương án phù hợp bảo đảm thời gian di chuyển hợp lý từ phường Thủ Dầu Một về trung tâm thành phố; tổ chức đồng bộ, thuận tiện việc kết nối, di chuyển từ sân bay quốc tế Long Thành đến trung tâm thành phố; tính toán phương án kết nối với khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu và các khu vực phát triển mới trên cơ sở hình thành mạng lưới giao thông hiện đại, đồng bộ.

Cũng theo ông Lý Thanh Long, Sở Xây dựng TPHCM đang phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND TPHCM ưu tiên bố trí đủ nguồn vốn ngân sách để thực hiện nhanh các công trình cấp bách giải quyết ùn tắc giao thông trong giai đoạn 2026 – 2027. Dự kiến khởi công 9 cầu vượt thép trong năm 2026, hoàn thành trong năm 2027. Tiếp tục hoàn chỉnh quy hoạch kết nối đồng bộ hệ thống giao thông trong tổng thể quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Nghiên cứu lộ trình di dời trụ sở cơ quan hành chính nhà nước, học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề, bệnh viện lớn, khu sản xuất công nghiệp... ra ngoài khu vực trung tâm Thành phố theo quy hoạch. Có giải pháp sắp xếp giờ làm việc, học tập, kinh doanh phù hợp, góp phần giảm ùn tắc giao thông (không thực hiện đại trà); đẩy mạnh phát triển giao thông đường thủy.

Về các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể giai đoạn 2026-2027, ông Lý Thanh Long cho biết, với nhóm giải pháp công trình, thành phố sẽ hoàn thành 48 dự án đã có chủ trương đầu tư trong giai đoạn 2026-2027; 15 dự án cấp bách sử dụng vốn đầu tư công giải quyết ùn tắc giao thông (trong đó có 9 cầu vượt thép); khởi công 114 dự án trong giai đoạn 2026-2027 và hoàn thành đưa vào sử dụng trước năm 2030.

Cùng với đó, triển khai thực hiện 15 công trình cấp bách từ nguồn vốn chi thường xuyên để kéo giảm ùn tắc giao thông trong thời gian chờ thực hiện đầu tư xây dựng nút giao hoàn chỉnh theo quy hoạch.

Chánh Văn phòng Sở Xây dựng TPHCM Lý Thanh Long thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: THANH CHIÊU

Sở cũng báo cáo đề xuất Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM cho chủ trương thực hiện theo hình thức cấp bách và cho phép áp dụng các cơ chế đặc thù (chỉ định thầu/lựa chọn nhà thầu đặc biệt, thực hiện các thủ tục đồng thời trong quá trình lập dự án đầu tư, điều chỉnh quy hoạch cục bộ,…) đối với 15 dự án cấp bách sử dụng vốn đầu tư công và 15 dự án sử dụng vốn chi thường xuyên để khởi công, hoàn thành ngay trong giai đoạn 2026 - 2027. Đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án giao thông kết nối giữa khu vực trung tâm Thành phố và Cảng hàng không quốc tế Long Thành (nút giao An Phú, mở rộng đường cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây); nghiên cứu đề xuất đầu tư dự án đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành.

Song song đó, khởi công, hoàn thành 7 dự án phục vụ vận tải đường bộ trong giai đoạn 2026-2028. Phát triển 5 tuyến vận tải hành khách công cộng bằng đường thủy trong giai đoạn 2026-2027 để chia sẻ áp lực giao thông đường bộ.

Rà soát để giảm bớt làn xe ô tô, tăng làn xe hỗn hợp

Một trong những giải pháp phi công trình, sở tính toán thường xuyên rà soát, điều chỉnh, tổ chức giao thông linh hoạt, khoa học, phù hợp tình hình thực tế như đóng một số giao lộ lân cận và tạo nút giao trung gian, giảm bớt làn xe ô tô để tăng làn xe hỗn hợp, phân làn đường linh hoạt theo thời gian,...

Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các phường, xã; kiểm tra, xử lý vi phạm thi công trên đường bộ đang khai thác. Rà soát, đề xuất giải pháp xử lý các tồn tại vướng mắc của các dự án đầu tư khu đô thị, khu dân cư để tổ chức đưa vào sử dụng nhằm tăng diện tích lưu thông, chia sẻ cho các trục chính đô thị. Tăng cường quản lý chặt chẽ hoạt động sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè; xây dựng các nhà để xe cao tầng lắp ghép thông minh; triển khai đậu xe tạm thời.

Cùng với triển khai mô hình vận tải theo nhu cầu (DRT) để gom khách trong các khu dân cư; phát triển các tuyến buýt sông nhằm chia sẻ lưu lượng giao thông đường bộ, đặc biệt trên các trục trung tâm và các tuyến kết nối liên vùng; kết nối đồng bộ, hiệu quả các phương thức vận tải hành khách công cộng.

Triển khai xây dựng, phát triển hạ tầng phục vụ giao thông công cộng; nghiên cứu hạn chế lưu thông một số loại phương tiện trên một số tuyến đường trong khoảng thời gian nhất định. Xây dựng bãi giữ xe tại các ga đầu mối, khu vực cửa ngõ... để người dân gửi xe chuyển sang sử dụng giao thông công cộng. Mở rộng trạm xe đạp kết nối các nhà ga Metro, điểm dừng xe buýt, bến xe; xây dựng làn đường dành riêng cho xe đạp. Triển khai các tuyến phố đi bộ khu vực trung tâm thành phố (Đồng Khởi, Lê Lợi, bến Bạch Đằng...) để hạn chế xe cơ giới.

Đề xuất phương án giảm kẹt xe vòng xoay Điện Biên Phủ vào tháng 4-2026 Thông tin về giải pháp giảm ùn tác xe tại vòng xoay Điện Biên Phủ (phường Tân Định), Chánh Văn phòng Sở Xây dựng TPHCM cho biết, trước mắt, Sở phối hợp với Công an TPHCM và các đơn vị liên quan triển khai một số giải pháp nhằm điều tiết lưu lượng giao thông phù hợp thông qua việc điều chỉnh hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại các nút giao như Điện Biên Phủ - Đinh Tiên Hoàng, Điện Biên Phủ - Nguyễn Cửu Vân, Nguyễn Bỉnh Khiêm – Nguyễn Văn Thủ. Đồng thời, kịp thời cung cấp thông tin giao thông theo thời gian thực trên các bảng báo xung quanh khu vực để người tham gia giao thông chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp. Vòng xoay Điện Biên Phủ thời điểm không kẹt xe. Ảnh: THANH CHIÊU Sở Xây dựng cũng đã giao cho Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật chủ trì phối hợp với Công an Thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu đề xuất phương án cải tạo, điều chỉnh tổ chức giao thông tại khu vực vòng xoay này nhằm đảm bảo phù hợp với tình hình giao thông thực tế.

THU HƯỜNG