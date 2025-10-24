Đề xuất chỉ thông báo với UBND cấp xã khi lắp điện mặt trời mái nhà tự dùng

Ngày 23-10, Bộ Công thương cho biết đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57 năm 2025 của Chính phủ quy định cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo và khách hàng sử dụng điện lớn và Nghị định số 58 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Điện lực về phát triển điện năng lượng tái tạo, năng lượng mới.

Điểm đáng chú ý, Bộ Công thương đề xuất sửa đổi quy định về thông báo phát triển nguồn điện. Cụ thể, tổ chức, cá nhân lắp đặt nguồn điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) tự sản xuất, tự tiêu thụ không đấu nối với hệ thống điện quốc gia có trách nhiệm gửi thông báo tới UBND cấp xã nơi lắp đặt nguồn điện các thông tin về: tên tổ chức, cá nhân; quy mô công suất; địa điểm, thời điểm bắt đầu thực hiện, thời điểm hoàn thành.

UBND cấp xã có trách nhiệm tiếp nhận và gửi thông báo đến đơn vị điện lực tại địa phương để phối hợp quản lý, theo dõi, hướng dẫn thực hiện theo quy định pháp luật; trường hợp có bán sản lượng điện dư, UBND cấp xã có trách nhiệm gửi thông báo đến Sở Công thương trong 5 ngày làm việc để quản lý theo quy định. Tổ chức, cá nhân lắp đặt nguồn ĐMTMN tự sản xuất, tự tiêu thụ có công suất nhỏ hơn 1kW không bắt buộc thực hiện quy định tại khoản này.

Bộ Công thương cũng đề xuất tổ chức, cá nhân lắp đặt nguồn ĐMTMN tự sản xuất, tự tiêu thụ đấu nối với hệ thống điện quốc gia tại cấp điện áp từ trung áp trở lên và không đăng ký bán sản lượng điện dư có trách nhiệm gửi thông báo đến Sở Công thương. Sở Công thương có trách nhiệm gửi thông báo đến các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị có liên quan tại địa phương để quản lý, theo dõi, hướng dẫn thực hiện theo quy định pháp luật.

Thực tế, theo Nghị định 58, từ ngày 3-3-2025, hộ gia đình, doanh nghiệp lắp ĐMTMN tự dùng cần thông báo hoặc đăng ký với cơ quan quản lý, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), tùy quy mô hệ thống. Để người dân tuân thủ điều này, tháng 9 vừa qua, EVN đề nghị bổ sung chế tài xử phạt tổ chức, cá nhân lắp đặt nhưng không thông báo hoặc đăng ký.

ĐỨC TRUNG