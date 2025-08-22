TPHCM kiến nghị ban hành chính sách thu hút giáo viên mầm non ngoài công lập

Chiều 22-8, hội nghị tổng kết năm học 2024-2025, triển khai nhiệm vụ năm học 2025-2026 diễn ra tại Văn phòng Chính phủ, với sự tham dự của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn chủ trì hội nghị

Tại điểm cầu ở các địa phương có lãnh đạo Tỉnh, Thành ủy và UBND các tỉnh, thành.

thực hiện hiệu quả dạy học 2 buổi/ngày

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết, năm học 2024-2025 diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội trong nước có nhiều chuyển biến tích cực. Hệ thống chính trị được sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Đây cũng là thời điểm toàn ngành giáo dục triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận 91 của Bộ Chính trị để tiếp tục thực hiện Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo.

Đặc biệt, năm học này cũng đánh dấu việc Chương trình giáo dục phổ thông 2018 được triển khai đồng bộ ở tất cả các khối lớp, từ lớp 1 đến lớp 12, trên cả nước, hoàn thành đổi mới chương trình sách giáo khoa ở tất cả các cấp học…

Trong số các nhóm nhiệm vụ của ngành giáo dục trong thời gian tới, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh việc hoàn thành dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học (sửa đổi), Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi) và các quy định về quản lý giáo dục theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Cùng với đó, thực hiện hiệu quả dạy học 2 buổi/ngày đối với các cơ sở giáo dục phổ thông có đủ điều kiện; chuẩn bị tốt các điều kiện bảo đảm để đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Quang cảnh hội nghị

Song song đó, triển khai tuyển dụng, sử dụng hết số biên chế giáo viên được giao giai đoạn 2022-2026; rà soát số giáo viên hiện có, đề xuất bổ sung biên chế giáo viên giai đoạn 2026-2030 để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, nhất là triển khai thực hiện dạy học 2 buổi/ngày đối với giáo dục phổ thông và thực hiện phổ cập mẫu giáo cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi.

Nghiên cứu xây dựng cơ chế phối hợp, huy động, hợp đồng các nghệ nhân, nghệ sĩ, vận động viên chuyên nghiệp, tình nguyện viên người nước ngoài tham gia tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường, đặc biệt các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao, kỹ năng sống... cho học sinh phổ thông.

Ngành cũng sẽ triển khai khẩn trương, hiệu quả chủ trương đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại 248 xã biên giới đất liền…

Tỷ lệ đỗ kỳ thi tốt nghiệp THPT của TPHCM xếp thứ 3 cả nước

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy cho biết, năm học 2024-2025, tỷ lệ đỗ kỳ thi tốt nghiệp THPT của học sinh TPHCM đạt 99,86%, điểm trung bình các môn thi tốt nghiệp xếp thứ 3 cả nước; tiếng Anh tiếp tục khẳng định là điểm mạnh của học sinh thành phố.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy phát biểu tại hội nghị

Việc hợp nhất TPHCM với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu tạo thành một siêu đô thị mới đã đặt ra cho ngành GD-ĐT TPHCM nhiều thuận lợi, nhưng cũng không ít thách thức: địa giới hành chính rộng, đa dạng nhiều loại hình (nông thôn, thành thị, xã đảo, đặc khu…).

Tình trạng cơ sở vật chất còn chưa đồng đều ở các địa phương, đặc biệt là các vùng khó khăn, đông dân cư, vì thế cần phải tập trung nghiên cứu các giải pháp để đảm bảo chất lượng và điều kiện dạy học phù hợp tình hình mới.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM cũng nêu một số khó khăn khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Theo đó, các trường mầm non, tiểu học, THCS thuộc quản lý của cấp phường, xã, sự thay đổi này đặt ra những yêu cầu mới đối với UBND cấp xã, đặc biệt là công chức phụ trách về giáo dục ở các phòng văn hóa - xã hội.

Qua rà soát, hiện nay chỉ có khoảng 50% công chức văn xã trước đó đã công tác trong lĩnh vực giáo dục, nên còn nhiều lúng túng khi tiếp cận với nhiệm vụ quản lý giáo dục tại địa phương.

Bên cạnh đó, một trong những thách thức hàng năm tại TPHCM cũng như nhiều địa phương khác trên cả nước là tình trạng thừa - thiếu giáo viên cục bộ.

Năm học 2025-2026, tình trạng thiếu giáo viên vẫn tồn tại ở TPHCM, trải đều ở tất cả các bậc học, các môn đặc thù như tiếng Anh, âm nhạc, mỹ thuật… Dù thành phố đã triển khai các giải pháp nhưng vẫn chỉ là giải quyết tức thời, chưa mang tính triệt để.

Song song đó, tình hình quy hoạch và quản lý mạng lưới trường lớp, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học chưa theo kịp nhu cầu phát triển của thành phố; tiến độ xây dựng trường lớp theo quy hoạch tuy đã được quan tâm nhưng chưa đáp ứng nhu cầu về chỗ học tăng hàng năm; sĩ số học sinh/lớp còn cao so với quy định, tỷ lệ học sinh được học 2 buổi/ngày chưa đạt chỉ tiêu.

Đặc biệt, ở một số địa bàn xa trung tâm (thuộc khu vực 2, tỉnh Bình Dương trước đây), tình trạng cơ sở vật chất trường lớp xuống cấp và thiếu giáo viên đang là những vấn đề cấp thiết cần được quan tâm.

Thời gian tới, TPHCM sẽ khai thác nguồn lực và không gian từ địa giới hành chính mới để xây dựng, mở rộng trường lớp giải quyết hiệu quả tình trạng quá tải sĩ số học sinh/lớp ở một số địa bàn giáp ranh của ba địa phương trước đây. Mục tiêu là bảo đảm phát triển giáo dục toàn diện, đồng đều.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM kiến nghị Bộ GD-ĐT ban hành chính sách hỗ trợ để thu hút giáo viên mầm non ngoài công lập để họ gắn bó lâu dài, hiện họ đang gánh tới 50% nhiệm vụ, yêu cầu của giáo dục mầm non, nhưng chính sách, đãi ngộ chưa tương xứng.

Về phân cấp, phân quyền trong quản lý giáo dục, hiện đã có quy định về nội dung này, nhưng cần tiếp tục làm rõ thêm, nhất là việc cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, giấy chứng nhận bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn TPHCM; có giải pháp để tuyển sinh, đào tạo, tạo thuận lợi cho tuyển dụng giáo viên các môn năng khiếu như âm nhạc, mỹ thuật…

Bộ GD-ĐT cần có hướng tháo gỡ để cơ sở giáo dục thuận lợi trong việc hợp đồng nhằm đảm bảo đủ giáo viên giảng dạy các môn học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.

PHAN THẢO