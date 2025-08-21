Chiều 21-8, tại Hà Nội, đã diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ GD-ĐT lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham dự 165 đại biểu đại diện cho hơn 1.500 đảng viên đến từ 30 chi bộ, đảng bộ trực thuộc.

Đồng chí Nguyễn Kim Sơn giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ GD-ĐT nhiệm kỳ 2025-2030

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đánh giá cao Ban Cán sự đảng, Đảng ủy Bộ GD-ĐT đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, triển khai hiệu quả nhiệm vụ được giao và đạt được những kết quả quan trọng trong nhiệm kỳ 2020-2025, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của cả nước. Trong đó, đã tập trung xây dựng dự thảo Nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá phát triển GD-ĐT.

Nghị quyết này sẽ sớm được Bộ Chính trị xem xét, ban hành trong thời gian tới với một số quyết sách quan trọng, như đổi mới tư duy, tạo cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội trong phát triển và quản lý giáo dục; khắc phục tình trạng chạy theo thành tích; thay đổi quan điểm về tự chủ đại học...

Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ GD-ĐT lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Phó Thủ tướng Lê Thành Long nêu rõ, GD-ĐT là quốc sách hàng đầu, có vai trò đặc biệt quan trọng, mang tính nền tảng trong việc hình thành và phát triển con người; là yếu tố quan trọng nhất bảo đảm sự thành công về phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao để phục vụ công cuộc phát triển nhanh và bền vững đất nước, nhất là trong đổi mới mô hình tăng trưởng và hiện thực hóa các quyết sách đột phá của Đảng đã và sẽ được ban hành.

Theo đó, ngành giáo dục nói chung, Đảng bộ Bộ GD-ĐT nói riêng cần tiếp tục chủ động, bản lĩnh, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, hoàn thành các mục tiêu đề ra, đáp lại niềm tin, sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long phát biểu tại đại hội

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ GD-ĐT tổng kết, đánh giá toàn diện việc triển khai đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông để có điều chỉnh, hoàn thiện Chương trình giáo dục phổ thông phù hợp với mục tiêu, yêu cầu đặt ra, nhất là sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Cùng với đó, xây dựng, rà soát, sửa đổi, bổ sung các chính sách, chế độ đãi ngộ phù hợp đối với đội ngũ giáo viên; thực hiện việc tuyển dụng, cơ cấu lại đội ngũ giáo viên theo biên chế được giao, khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên của các cơ sở giáo dục.

Tại đại hội, đồng chí An Đình Doanh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Chính phủ đã công bố các quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ GD-ĐT khóa I.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ GD-ĐT gồm 29 đồng chí. Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GD-ĐT gồm 8 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ GD-ĐT nhiệm kỳ 2025-2030.

