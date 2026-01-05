TPHCM kiện toàn Ban Chỉ đạo chống khai thác thủy sản bất hợp pháp

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành và địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp chống khai thác IUU theo chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy TPHCM.

Ngày 5-1, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đã ký ban hành Quyết định số 3645/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn TPHCM.

TPHCM triển khai đồng bộ các giải pháp chống khai thác IUU theo chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy TPHCM. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo quyết định, Ban Chỉ đạo IUU TPHCM do đồng chí Hoàng Nguyên Dinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM làm Trưởng ban.

Các Phó Trưởng ban gồm bà Phạm Thị Na, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường (Phó Trưởng ban thường trực); Thiếu tướng Trần Thanh Đức, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM; Đại tá Lê Quang Đạo, Phó Giám đốc Công an TPHCM. Ban Chỉ đạo còn có 28 thành viên là đại diện lãnh đạo các sở, ngành, lực lượng vũ trang, cơ quan báo chí và chính quyền các địa phương ven biển, đảo.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành và địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp chống khai thác IUU theo chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy TPHCM. Đồng thời, Ban Chỉ đạo xây dựng các kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm, giải quyết các vướng mắc vượt thẩm quyền của các đơn vị, tổ chức sơ kết, tổng kết hằng năm và báo cáo định kỳ hoặc đột xuất cho UBND Thành phố, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Ban Chỉ đạo Quốc gia về IUU.

Các thành viên Ban Chỉ đạo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, phối hợp chặt chẽ trong theo dõi, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện chống khai thác IUU; được phép thành lập Tổ giúp việc để hỗ trợ triển khai nhiệm vụ. Kinh phí hoạt động do Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất, bố trí theo quy định ngân sách nhà nước.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 686/QĐ-UBND ngày 15-8-2025.

QUỐC HÙNG