Nguồn cung lúa gạo tăng mạnh, nhu cầu nhập khẩu chững lại

Thông tin từ Bộ Công thương cho biết, ngày 27-2, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam giảm nhẹ so với những ngày trước đó. Cụ thể, gạo 5% tấm dao động 400-415 USD/tấn, gạo 100% tấm ở mức 315-319 USD/tấn (giảm 1 USD/tấn), gạo Jasmine ở mức 432-436 USD/tấn (giảm 1 USD/tấn).

Xu thế gạo giảm do nguồn cung trong nước tăng mạnh khi đang bước vào thu hoạch rộ vụ đông xuân tại khu vực ĐBSCL, trong khi nhu cầu nhập khẩu từ một số thị trường lớn có dấu hiệu chững lại. Trong đó, Philippines (thị trường tiêu thụ gạo lớn nhất của Việt Nam) sẽ giảm lượng nhập khẩu xuống khoảng 150.000 tấn/tháng trong các tháng 3 và 4-2026, thấp hơn nhiều so với mức bình quân khoảng 400.000 tấn/tháng trước đó.

Nguồn cung dồi dào trong khi một số thị trường tạm thời giảm nhập khẩu khiến xuất khẩu gạo đối mặt thách thức ngắn hạn. Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế cho rằng, Philippines giảm nhập khẩu chỉ mang tính thời điểm, phục vụ điều hành thị trường nội địa, không làm thay đổi vai trò khách hàng chủ lực của nước này đối với gạo Việt Nam trong dài hạn.

Bộ Công thương cho biết, tháng 1-2026, Việt Nam xuất khẩu khoảng 600.000 tấn gạo, tăng 12,4% về lượng và 16,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025. Giá xuất khẩu bình quân đạt 616,6 USD/tấn, tăng 4%. Philippines tiếp tục là thị trường lớn nhất, nhập khẩu 331.770 tấn, chiếm hơn 50% tổng lượng xuất khẩu trong tháng.

PHÚC HẬU