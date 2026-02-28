Năm 2026: Chính phủ có kế hoạch vay tối đa 969.796 tỷ đồng

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký Quyết định số 352/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch vay, trả nợ công năm 2026.

Mục tiêu của kế hoạch vay là đảm bảo nguồn lực, trả nợ đầy đủ, đúng hạn các khoản nợ công...

Mục tiêu của kế hoạch là đảm bảo nguồn lực; trả nợ đầy đủ, đúng hạn các khoản nợ công, không ảnh hưởng đến hệ số tín nhiệm quốc gia; kiểm soát an toàn nợ; tối ưu hóa danh mục nợ; phát triển thị trường vốn.

Cụ thể, kế hoạch vay của Chính phủ tối đa 969.796 tỷ đồng, gồm: vay cho cân đối ngân sách trung ương tối đa 959.705 tỷ đồng (trong đó vay bù đắp bội chi ngân sách trung ương tối đa là 583.700 tỷ đồng, vay để trả nợ gốc không quá 376.005 tỷ đồng); vay về cho vay lại khoảng 10.092 tỷ đồng.

Trả nợ của Chính phủ khoảng 534.739 tỷ đồng, trong đó trả nợ trực tiếp của Chính phủ không quá 493.405 tỷ đồng, trả nợ của các dự án cho vay lại khoảng 41.334 tỷ đồng.

Đối với bảo lãnh cho doanh nghiệp vay trong nước và ngoài nước: không bố trí hạn mức bảo lãnh Chính phủ năm 2026 cho các dự án vay trong nước, nước ngoài do các dự án đã kết thúc rút vốn.

Kế hoạch vay, trả nợ của chính quyền địa phương: tổng mức vay trong năm khoảng 26.079 tỷ đồng. Tổng trả nợ gốc khoảng 3.979 tỷ đồng.

Quyết định nêu rõ, kế hoạch vay, trả nợ năm 2026 thực hiện trong các mức tối đa nêu trên; trường hợp phát sinh nhu cầu vượt mức tối đa nêu trên, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh kế hoạch.

Đối với các khoản vay nước ngoài của Chính phủ cho chương trình, dự án, Thủ tướng giao các bộ, cơ quan trung ương và địa phương khẩn trương phân bổ kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2026 chi tiết theo danh mục, mức vốn bố trí của từng dự án theo thời hạn quy định tại Luật Đầu tư công; các dự án mới vay nước ngoài tập trung ưu tiên cho các dự án quan trọng có tính chất xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái; khắc phục các tồn tại liên quan đến giải ngân chậm các dự án sử dụng vốn vay ODA và vay ưu đãi.

Các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, phù hợp với danh mục các dự án được bố trí vốn đầu tư công hàng năm và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 5 năm, góp phần nâng cao hiệu quả huy động và sử dụng vốn vay, đảm bảo tiết kiệm, chống lãng phí.

Tin liên quan Chọn lọc dòng vốn FDI

LÂM NGUYÊN