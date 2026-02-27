TPHCM cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư

Chiều 27-2, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường dẫn đầu đoàn công tác đến thăm, chúc tết một số doanh nghiệp tiêu biểu nhân dịp đầu Xuân Bính Ngọ 2026. Tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND thành phố và các sở, ngành liên quan.

Tại Tập đoàn Vingroup (72 Lê Thánh Tôn, phường Sài Gòn), lãnh đạo tập đoàn cho biết năm qua tiếp tục mở rộng hệ sinh thái, bổ sung các lĩnh vực hạ tầng, năng lượng xanh và văn hóa, bên cạnh các trụ cột công nghiệp – công nghệ, thương mại dịch vụ và thiện nguyện xã hội; định hướng nhằm tham gia sâu hơn vào các lĩnh vực nền tảng, đóng góp cho phát triển bền vững theo tinh thần Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị.

Tại TPHCM, chiến lược được cụ thể hóa bằng phát triển đô thị tiêu chuẩn môi trường cao gắn với hạ tầng giao thông đồng bộ; đầu tư vào công nghiệp, cảng biển, năng lượng tái tạo và nhà ở xã hội; đồng hành với thành phố trong lộ trình chuyển đổi xanh, nhất là phát triển giao thông điện hóa nhằm giảm phát thải, hướng đến mục tiêu tăng trưởng bền vững dài hạn.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TPHCM ghi nhận vai trò tiên phong của Vingroup trong công nghệ cao, hạ tầng và chuyển đổi xanh; đánh giá việc mở rộng đầu tư vào các lĩnh vực nền tảng phù hợp định hướng phát triển của thành phố. Lãnh đạo thành phố đề nghị Vingroup đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, bảo đảm chất lượng, tuân thủ pháp luật, tăng cường ứng dụng khoa học – công nghệ và nâng cao năng lực quản trị. UBND TPHCM cam kết đồng hành, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp mở rộng hoạt động.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường cùng đoàn công tác thăm, chúc mừng và tặng quà Ban lãnh đạo Công ty TNHH Bia HEINEKEN Việt Nam. Ảnh: QUỐC HÙNG

Cùng ngày, đoàn công tác đến thăm, chúc tết Công ty TNHH Bia HEINEKEN Việt Nam (số 5 Công trường Mê Linh, phường Sài Gòn). Lãnh đạo thành phố đánh giá cao chặng đường 35 năm hình thành và phát triển của doanh nghiệp tại Việt Nam, đặc biệt sự gắn bó với TPHCM, nơi đặt nhà máy đầu tiên từ năm 1991. HEINEKEN Việt Nam được ghi nhận có đóng góp lớn, ổn định cho ngân sách thành phố, tạo nhiều việc làm và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM ghi nhận định hướng phát triển xanh, bền vững của doanh nghiệp như áp dụng kinh tế tuần hoàn, không rác thải chôn lấp, hướng tới phát thải ròng bằng 0 vào năm 2030, sử dụng năng lượng tái tạo và triển khai chương trình “uống có trách nhiệm”.

Lãnh đạo thành phố đề nghị doanh nghiệp tiếp tục đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất, sức cạnh tranh, đồng hành cùng thành phố trong chuyển đổi xanh và thực hiện nghiêm quy định pháp luật; đồng thời khẳng định TPHCM cam kết cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển bền vững.

