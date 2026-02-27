TPHCM siết chặt 123 nhiệm vụ chống khai thác IUU

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh yêu cầu các sở, ngành, địa phương xem chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) là nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm; hoàn tất hồ sơ, số liệu trước ngày 2-3-2026 để sẵn sàng làm việc với Đoàn Thanh tra, quyết tâm gỡ “thẻ vàng” thủy sản.

Ngày 25-2, sau buổi tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra của Bộ Nông nghiệp - Môi trường (NN-MT), Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh, Trưởng Ban Chỉ đạo IUU thành phố chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn thành phố.

Trước đó, ngày 24-2, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh tham dự phiên họp trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh, Trưởng Ban chỉ đạo về IUU TPHCM phát biểu tại buổi làm việc với đoàn kiểm tra Bộ NN-MT, ngày 25-2

Căn cứ Công điện số 18/CĐ-TTg ngày 25-2-2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu (EC), quyết tâm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” đối với thủy sản Việt Nam, lãnh đạo UBND TPHCM nhấn mạnh: dù đã đạt một số kết quả tích cực, công tác chống khai thác IUU vẫn còn tồn tại, hạn chế.

Cụ thể, việc quản lý, kiểm soát tàu cá không đủ điều kiện hoạt động chưa chặt chẽ; một số trường hợp vi phạm IUU chưa được xử lý triệt để; công tác lưu trữ hồ sơ, kiểm soát tàu cá xuất – nhập cảng còn bất cập.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng đơn vị liên quan; bí thư, chủ tịch UBND các xã, phường ven biển và đặc khu có hoạt động khai thác, thu mua, chế biến, xuất khẩu thủy sản xác định chống khai thác IUU là nhiệm vụ cấp bách, quan trọng hàng đầu; trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, huy động tối đa nguồn lực, triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả 123 nhiệm vụ đã được Chính phủ, Thủ tướng, Thành ủy và UBND TPHCM giao.

Quản lý chặt các tàu cá không đủ điều kiện hoạt động

Về công tác thanh tra, giao Thanh tra TPHCM chủ trì, phối hợp các đơn vị tham mưu bổ sung nội dung thanh tra về chống khai thác IUU vào Kế hoạch thanh tra năm 2026, tập trung vào hai nội dung: quản lý tàu cá xuất – nhập cảng và quản lý tàu cá không đủ điều kiện hoạt động.

Đối với Sở NN-MT, lãnh đạo thành phố yêu cầu khẩn trương xây dựng chương trình, kịch bản làm việc với Đoàn Thanh tra EC; phân công rõ trách nhiệm từng cơ quan, đơn vị trong chuẩn bị hồ sơ, tài liệu minh chứng; bảo đảm đầy đủ công tác lễ tân, hậu cần, phiên dịch.

Sở phải rà soát, hoàn thiện hồ sơ xử phạt vi phạm IUU, khép kín hồ sơ theo đúng quy định; bảo đảm số liệu thống nhất với báo cáo đã gửi Bộ NN-MT để tổng hợp báo cáo EC. Giám đốc Sở NN-MT chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Thành ủy và Chủ tịch UBND TPHCM nếu không hoàn thành nhiệm vụ, ảnh hưởng đến nỗ lực gỡ “thẻ vàng” hoặc bị cảnh báo “thẻ đỏ”.

Công an TPHCM được giao rà soát, báo cáo kết quả điều tra liên quan việc cấp Giấy SC, CC; phối hợp kiểm tra công tác truy xuất nguồn gốc tại các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu thủy sản sang EU; đồng thời truy vết các tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, nhất là 4 tàu chưa xác định được vị trí tại xã Long Hải.

UBND các xã, phường ven biển và đặc khu Côn Đảo phải cập nhật đầy đủ vị trí, tình trạng, hình ảnh tàu cá không đủ điều kiện hoạt động; phối hợp triển khai hệ thống định vị, giám sát tàu cá “3 không”; chịu trách nhiệm toàn diện nếu không hoàn thành nhiệm vụ chống IUU.

Ban Quản lý các cảng cá trên địa bàn khẩn trương hoàn thiện hồ sơ Giấy SC

Ban Quản lý các cảng cá trên địa bàn khẩn trương hoàn thiện hồ sơ Giấy SC; chuẩn bị đầy đủ tài liệu, sắp xếp khoa học, sẵn sàng cung cấp cho Đoàn Thanh tra EC khi được yêu cầu.

Các sở, ngành, địa phương hoàn thành báo cáo, gửi về Sở NN-MT trước ngày 2-3-2026 để tổng hợp, tham mưu UBND TPHCM trước ngày 3-3-2026.

THÀNH HUY