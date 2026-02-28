Giá Bitcoin giảm mạnh sau khi Israel tấn công Iran

Trưa 28-2 (theo giờ Việt Nam), giá Bitcoin đã giảm mạnh xuống dưới mức 64.000 USD sau khi có thông tin Israel phát động các cuộc tấn công vào Iran. Hơn 100 triệu USD giá trị các lệnh mua đòn bẩy đã bị thanh lý trong 15 phút.

Một địa điểm ở thủ đô Tehran bị Israel tấn công. Ảnh: TELEGRAM

Biến động này xảy ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz tuyên bố nước này đã tiến hành một cuộc tấn công phủ đầu nhằm vào Iran, đồng thời ban bố tình trạng khẩn cấp trên phạm vi toàn quốc.

Theo Times of Israel, một quan chức Mỹ xác nhận với báo rằng, Washington tham gia chiến dịch cùng Israel. Nguồn tin an ninh Israel cho biết, đây là hoạt động phối hợp song phương, trong đó có mục tiêu được cho là cơ sở của chính quyền Iran và các địa điểm có thể được sử dụng để tấn công Israel. Bộ trưởng Quốc phòng Israel tuyên bố, đây là “cuộc tấn công phủ đầu” nhằm loại bỏ các mối đe dọa đối với Nhà nước Israel.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Washington đang đứng trước một “quyết định lớn” liên quan tới Iran, đồng thời bày tỏ không hài lòng với cách thức Tehran tiến hành đàm phán hiện nay.

Trong khi đó, Đại sứ quán Mỹ tại Qatar yêu cầu toàn bộ nhân viên thực hiện biện pháp trú ẩn tại chỗ cho đến khi có thông báo tiếp theo. Lãnh đạo phe đối lập Israel Yair Lapid và Chủ tịch đảng Yisrael Beytenu, ông Avigdor Liberman bày tỏ ủng hộ chiến dịch, nhấn mạnh sự đoàn kết quốc gia trong thời điểm căng thẳng leo thang.

KHÁNH MINH