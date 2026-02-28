Doanh nghiệp nhà nước phải làm chủ công nghiệp nền tảng

Cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước tại TPHCM đang nỗ lực tự làm mới để giữ vững vai trò nòng cốt, dẫn dắt các ngành then chốt và bảo đảm an sinh xã hội. Từ thực tiễn tại “đầu tàu kinh tế”, Báo SGGP tiếp tục ghi nhận những hiến kế giải pháp đột phá từ lãnh đạo các tổng công ty chủ lực nhằm tối ưu hóa nguồn lực nhà nước, tạo xung lực mới cho mục tiêu bứt phá của thành phố và cả nước.

* Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group): Giữ vai trò đầu tàu tăng trưởng du lịch TPHCM

Trong tinh thần Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị, chúng tôi nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình trong việc dẫn dắt, mở đường và tạo động lực cho các ngành kinh tế then chốt. Với Saigontourist Group, sứ mệnh ấy được cụ thể hóa bằng hành động quyết liệt nhằm đưa TPHCM trở thành điểm đến năng động, hấp dẫn hàng đầu khu vực.

TPHCM là đầu tàu kinh tế của cả nước, đồng thời là cửa ngõ đón khách quốc tế lớn nhất Việt Nam. Trong bối cảnh ngành du lịch đang phục hồi mạnh mẽ và bước vào giai đoạn cạnh tranh gay gắt, chúng tôi xác định phải đi trước một bước.

Saigontourist Group đã chủ động tái cấu trúc hệ thống, nâng cao chất lượng dịch vụ, đầu tư nâng cấp cơ sở lưu trú, đa dạng hóa sản phẩm du lịch từ MICE, du lịch văn hóa - ẩm thực đến du lịch đường thủy, sinh thái đô thị. Mỗi khách sạn, khu nghỉ dưỡng, công ty lữ hành thành viên không chỉ là đơn vị kinh doanh, mà là “đại sứ thương hiệu” quảng bá hình ảnh TPHCM hiện đại, an toàn và thân thiện.

Chúng tôi đẩy mạnh liên kết với các hãng hàng không, đối tác quốc tế, mở rộng thị trường trọng điểm ở Đông Bắc Á, châu Âu, Bắc Mỹ. Song song đó là ứng dụng chuyển đổi số trong quản trị và tiếp thị, tận dụng nền tảng số để tiếp cận du khách toàn cầu nhanh hơn, hiệu quả hơn...

* Ông Nguyễn Phương Đông, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn (CNS): Làm chủ các công nghiệp nền tảng

Nghị quyết số 79-NQ/TW không chỉ nhấn mạnh vai trò của doanh nghiệp nhà nước, mà đặt ra yêu cầu rất cụ thể: doanh nghiệp nhà nước phải thực sự mạnh, đủ năng lực cạnh tranh, nắm giữ những lĩnh vực then chốt và đóng vai trò trụ cột trong cấu trúc kinh tế quốc gia. Quán triệt tinh thần Nghị quyết 79, CNS xác định Chiến lược phát triển CNS giai đoạn 2026-2030 xoay quanh ba trục: nâng cao năng lực chế tạo; tập trung vào ngành cốt lõi; tăng năng suất thay vì tăng quy mô.

Trước hết, CNS đang cơ cấu lại hệ thống đơn vị thành viên theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, tập trung nguồn lực vào các ngành có khả năng tạo giá trị gia tăng cao, như: cơ khí chính xác, linh kiện công nghiệp, điện - điện tử và vật liệu kỹ thuật. Chúng tôi ưu tiên đầu tư chiều sâu, hiện đại hóa dây chuyền sản xuất và từng bước nội địa hóa các khâu có hàm lượng công nghệ cao.

Thứ hai, CNS đặt mục tiêu tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của các tập đoàn lớn, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ. Thứ ba, đẩy mạnh chuyển đổi số trong sản xuất và quản lý, ứng dụng hệ thống quản trị hiện đại, kiểm soát chi phí chặt chẽ và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Chúng tôi tin rằng, nếu thực hiện quyết liệt tái cấu trúc và nâng cao năng lực công nghệ, CNS sẽ thực sự trở thành doanh nghiệp công nghiệp nhà nước chủ lực của thành phố, góp phần cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 79 và đóng góp thiết thực vào mục tiêu phát triển công nghiệp quốc gia trong giai đoạn mới.

* Ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TPHCM (HFIC): Tạo nền tảng tài chính đủ mạnh để dẫn dắt phát triển

Nghị quyết số 79-NQ/TW đề ra những quyết sách chiến lược, dài hạn và đặt ra yêu cầu rất cao đối với doanh nghiệp nhà nước trong giai đoạn mới. Tinh thần cốt lõi là nâng tầm doanh nghiệp nhà nước thành lực lượng nòng cốt, đủ năng lực điều tiết, dẫn dắt và lan tỏa nguồn lực trong nền kinh tế. Với HFIC - định chế tài chính công 100% vốn nhà nước của TPHCM - đây không chỉ là định hướng mà là trách nhiệm trực tiếp, nhất là khi thành phố đang hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số và xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế.

Quán triệt tinh thần đó, HFIC đã rà soát và điều chỉnh Chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030 theo hướng nâng cao năng lực tài chính, quản trị và khả năng kết nối hệ sinh thái. Trước hết, công ty tập trung củng cố vai trò huy động vốn trung và dài hạn cho các dự án hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các ngành kinh tế quan trọng. Với vốn chủ sở hữu 12.000 tỷ đồng và tổng tài sản hơn 16.000 tỷ đồng, HFIC đã chuẩn bị sẵn sàng nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu vay của các đơn vị. Giai đoạn 2026-2030, khi thành phố dự kiến bố trí khoảng 3.500 tỷ đồng để triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất, với mục tiêu thu hút 25.000-30.000 tỷ đồng vốn đầu tư xã hội.

Song song đó, trong quá trình xây dựng và phát triển Trung tâm tài chính quốc tế HFIC xác định vai trò không chỉ là đơn vị tham mưu mà còn là nhà đầu tư chiến lược, đối tác hợp tác với các định chế tài chính trong và ngoài nước, tham gia phát triển các lĩnh vực tài chính xanh, tài chính số, thị trường vốn và hạ tầng giao dịch hiện đại.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ đó, HFIC kiến nghị sớm tháo gỡ vướng mắc trong công tác cổ phần hóa để bổ sung vốn cho công ty theo cơ chế đã được cho phép. Khi có nền tảng vốn đủ mạnh và khung pháp lý đồng bộ, HFIC sẽ phát huy tốt hơn vai trò định chế tài chính công chủ lực, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.

* Ông Lâm Quốc Thanh, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH TMV (SATRA): Phát huy vai trò trung tâm dẫn dắt chuỗi cung ứng hàng Việt

Nghị quyết số 79-NQ/TW đặt ra yêu cầu nâng tầm doanh nghiệp nhà nước cả về năng lực quản trị lẫn trách nhiệm dẫn dắt thị trường. Với SATRA, điều đó không chỉ là mở rộng quy mô mà là tái cấu trúc vai trò trong chuỗi lương thực, thực phẩm theo hướng chủ động điều phối và nâng chuẩn toàn hệ thống. Chúng tôi xác định SATRA không chỉ là một đơn vị phân phối, mà là doanh nghiệp tích hợp đa lĩnh vực trong hệ sinh thái kinh tế thành phố và cả nước.

Về dài hạn, SATRA định hướng phát triển theo mô hình tích hợp, hoạt động trên nhiều lĩnh vực liên quan đến lương thực, thực phẩm và thương mại dịch vụ, logistics... Không chỉ mở rộng quy mô kinh doanh, chúng tôi tập trung nâng cao năng lực sản xuất - chế biến, hoàn thiện hạ tầng logistics, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị và phát triển hệ thống phân phối đa kênh.

Mục tiêu là hình thành một cấu trúc liên thông giữa sản xuất - lưu thông - tiêu dùng - xuất khẩu, đủ năng lực đáp ứng nhu cầu đa ngành, đa phân khúc của thị trường trong nước và quốc tế. Một trụ cột quan trọng khác là tăng cường hợp tác giữa doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân.

Chúng tôi cho rằng sự kết hợp giữa tiềm lực tài chính, hệ thống phân phối của doanh nghiệp nhà nước với khả năng ứng dụng công nghệ và tính linh hoạt của khu vực tư nhân sẽ tạo ra giá trị cộng hưởng rõ rệt.

Nghị quyết 79 đã định hướng rất rõ về tăng quyền tự chủ, thúc đẩy đổi mới và mở rộng liên kết cho doanh nghiệp nhà nước. Vì vậy, Trung ương cần sớm cụ thể hóa tinh thần này trong các nghị định và văn bản hướng dẫn theo hướng tăng phân cấp, trao thêm quyền chủ động cho doanh nghiệp trong đầu tư, hợp tác và tổ chức thị trường. Đồng thời, hoàn thiện cơ chế thực thi minh bạch, thống nhất để địa phương và doanh nghiệp có cơ sở triển khai đồng bộ, hiệu quả, đúng với tinh thần Nghị quyết.

THI HỒNG - ÁI VÂN ghi