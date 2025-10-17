Giáo dục

TPHCM chốt 3 môn thi tuyển sinh lớp 10 năm 2026

SGGPO

Ngày 17-10, Sở GD-ĐT TPHCM thông tin về kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm 2026. Kỳ thi sẽ có 3 môn thi gồm Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ. 

z6673588111984_12dbd1935dd3b7f2a43ae16dbeb544e3.jpg
Học sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh công lập năm học 2025-2026

Nội dung đề thi được ra theo định hướng kiểm tra năng lực vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề thực tế của học sinh.

Dự kiến, Sở GD-ĐT TPHCM công bố đề minh họa 3 môn thi tuyển sinh lớp 10 vào cuối tháng 10-2025.

Năm học 2026-2027, TPHCM tiếp tục kết hợp cả hai hình thức xét tuyển và thi tuyển trong tuyển sinh lớp 10 công lập.

Cụ thể, hình thức xét tuyển lớp 10 trường THPT công lập sẽ thực hiện ở một số khu vực đặc thù. Những trường THPT công lập ở khu vực còn lại sẽ tuyển sinh lớp 10 bằng hình thức thi tuyển với 3 môn Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ.

Sau sắp xếp địa giới hành chính, TPHCM có 490 trường THCS trong và ngoài công lập với tổng số trên 750.000 học sinh. Trong đó, riêng học sinh lớp 9 năm học 2025-2026 có khoảng 150.000 em.

Đối với việc chuẩn bị xây dựng kế hoạch tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027, Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu tất cả các trường học phải thực hiện việc rà soát, cập nhật đầy đủ các thông tin về cơ sở vật chất, diện tích (đất, các loại phòng).

Sau khi rà soát, các trường phải báo cáo chính xác, nhập đầy đủ thông tin vào hệ thống cơ sở dữ liệu của ngành giáo dục và đào tạo TPHCM.

Thông tin cơ sở vật chất, diện tích cập nhật trên hệ thống dữ liệu là một trong những cơ sở để xem xét, quyết định chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2026-2027 của trường.

Tin liên quan
THU TÂM

Từ khóa

Sở GD-ĐT TPHCM Thi tuyển Công lập Văn hiến học Đề thi Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Địa giới Tuyển sinh Xét tuyển tuyển sinh lớp 10

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn