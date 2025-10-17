TPHCM chốt 3 môn thi tuyển sinh lớp 10 năm 2026

Ngày 17-10, Sở GD-ĐT TPHCM thông tin về kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm 2026. Kỳ thi sẽ có 3 môn thi gồm Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ.

Học sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh công lập năm học 2025-2026

Nội dung đề thi được ra theo định hướng kiểm tra năng lực vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề thực tế của học sinh.

Dự kiến, Sở GD-ĐT TPHCM công bố đề minh họa 3 môn thi tuyển sinh lớp 10 vào cuối tháng 10-2025.

Năm học 2026-2027, TPHCM tiếp tục kết hợp cả hai hình thức xét tuyển và thi tuyển trong tuyển sinh lớp 10 công lập.

Cụ thể, hình thức xét tuyển lớp 10 trường THPT công lập sẽ thực hiện ở một số khu vực đặc thù. Những trường THPT công lập ở khu vực còn lại sẽ tuyển sinh lớp 10 bằng hình thức thi tuyển với 3 môn Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ.

Sau sắp xếp địa giới hành chính, TPHCM có 490 trường THCS trong và ngoài công lập với tổng số trên 750.000 học sinh. Trong đó, riêng học sinh lớp 9 năm học 2025-2026 có khoảng 150.000 em.

Đối với việc chuẩn bị xây dựng kế hoạch tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027, Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu tất cả các trường học phải thực hiện việc rà soát, cập nhật đầy đủ các thông tin về cơ sở vật chất, diện tích (đất, các loại phòng).

Sau khi rà soát, các trường phải báo cáo chính xác, nhập đầy đủ thông tin vào hệ thống cơ sở dữ liệu của ngành giáo dục và đào tạo TPHCM.

Thông tin cơ sở vật chất, diện tích cập nhật trên hệ thống dữ liệu là một trong những cơ sở để xem xét, quyết định chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2026-2027 của trường.

