TPHCM: Lấy ý kiến người dân về đồ án quy hoạch 2 khu công nghiệp quy mô hơn 660ha

Chiều 26-3, UBND xã Vĩnh Lộc (TPHCM) phối hợp với Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp TPHCM (HEPZA) tổ chức buổi lấy ý kiến cộng đồng dân cư về Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đối với Khu Công nghiệp (KCN) Phạm Văn Hai I và KCN Phạm Văn Hai II.

Người dân trao đổi với chính quyền địa phương về Đồ án quy hoạch 2 KCN Phạm Văn Hai, chiều 26-3. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Theo đồ án, KCN Phạm Văn Hai I có quy mô 379 ha, KCN Phạm Văn Hai II quy mô 289 ha, tổng cộng 668 ha, nằm trên địa bàn xã Vĩnh Lộc và Tân Vĩnh Lộc. Điểm nổi bật của quy hoạch là định hướng phát triển theo mô hình công nghiệp sinh thái và công nghệ cao, ưu tiên các ngành sạch, sáng tạo như lắp ráp linh kiện điện tử, sản xuất chip bán dẫn, vật liệu công nghệ cao và dữ liệu lớn, thay vì công nghiệp nặng gây ô nhiễm.

TS-KTS Đoàn Ngọc Hiệp, Chủ nhiệm Đồ án, đến từ Công ty tư vấn Kiến trúc và Xây dựng TPHCM, cung cấp thông tin đến người dân. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Để giảm thiểu tác động môi trường đến khu dân cư hiện hữu, đơn vị lập quy hoạch thiết kế khoảng cách an toàn lớn hơn quy định. Cụ thể, giữa khu dân cư và khu sản xuất được phân cách bằng hệ thống kênh rạch kết hợp đường giao thông, tạo dải đệm rộng khoảng 100m (gấp đôi mức tối thiểu 50m). Các khu chức năng dịch vụ, công viên cây xanh được bố trí xen kẽ, phục vụ cả công nhân lẫn người dân địa phương.

Phối cảnh Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 đối với KCN Phạm Văn Hai I và II

Đồ án hướng đến mục tiêu xây dựng KCN xanh và công nghệ cao, dự kiến thu hút khoảng 100.000 lao động khi đi vào hoạt động, góp phần chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp - dịch vụ tại khu vực.

Tại buổi lấy ý kiến, ông Trần Vũ Hữu Duy, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lộc cho biết: “Việc lấy ý kiến người dân là quy trình bắt buộc nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch và hiệu quả của đồ án. Chính quyền mong muốn người dân tập trung góp ý vào các vấn đề thực tiễn như kết nối hạ tầng giao thông, hệ thống kênh rạch, thủy lợi, tác động môi trường và đặc biệt là phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng”.

Ông Trần Vũ Hữu Duy, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lộc phát biểu tại buổi lấy ý kiến người dân. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Theo ông Lê Khắc Huấn, Trưởng phòng Quản lý Quy hoạch (HEPZA), mục tiêu quan trọng nhất của đồ án là hướng về người dân. Ngay từ khâu lập quy hoạch, đồ án đã vượt các tiêu chuẩn tối thiểu về môi trường, như diện tích cây xanh đạt khoảng 11%, quỹ đất giao thông lên tới 16-17%, tổng hạ tầng kỹ thuật vượt xa ngưỡng 25% cần thiết để công nhận KCN sinh thái. Việc thiết lập các thông số ‘vượt chuẩn’ nhằm giúp đồ án dễ dàng thích ứng với tiêu chuẩn môi trường khắt khe mà không phải điều chỉnh sau này.

Ông Lê Khắc Huấn, Trưởng phòng Quản lý Quy hoạch (HEPZA) thông tin với người dân tại buổi lấy ý kiến. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Ghi nhận tại buổi họp, đa số người dân bày tỏ sự ủng hộ và phấn khởi. Ông Nguyễn Trường Chinh, một cư dân địa phương, chia sẻ: “Đây là dự án mà bà con mong chờ từ lâu. Tôi hoàn toàn đồng tình với chủ trương phát triển công nghệ cao và trung tâm dữ liệu lớn. Khi doanh nghiệp đầu tư, không chỉ thay đổi bộ mặt địa phương mà còn góp phần nâng tầm kinh tế TPHCM”.

Ông Nguyễn Trường Chinh, người dân xã Vĩnh Lộc phát biểu ý kiến. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Toàn bộ hồ sơ, bản vẽ đồ án sẽ được niêm yết công khai tại UBND xã Vĩnh Lộc và phổ biến đến từng ấp. Người dân có 30 ngày để trực tiếp xem xét và đóng góp ý kiến qua phiếu khảo sát. Các ý kiến về loại hình sản xuất, tác động môi trường, nhu cầu việc làm sẽ được tổng hợp, nghiên cứu để hoàn thiện đồ án trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

ĐÌNH DƯ