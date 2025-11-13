Xã hội

TPHCM mở các phiên tòa giả định chống khai thác IUU

Ngày 13-11, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp TAND TPHCM, taqs Quân khu 7 và Báo Công lý tổ chức phiên tòa giả định nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Quang cảnh phiên tòa giả định
Quang cảnh phiên tòa giả định

Phiên tòa xét xử ngư dân về tội “Hủy hoại nguồn lợi thủy sản”, “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” và “Cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử”.

Lãnh đạo phường Vũng Tàu, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tham dự phiên tòa

Theo cáo trạng, để thu nhiều nguồn lợi thủy sản, Nguyễn Văn Dũng bàn bạc, phân công Nguyễn Văn Hiền dùng cặp tàu tổ chức đưa 6 người khác qua vùng biển nước ngoài khai thác thủy sản trái phép.

Dũng còn chỉ đạo Hiền phân công ngư phủ xóa số tàu cá và tháo gỡ thiết bị giám sát hành trình (VMS).

Đông đảo ngư dân tham dự phiên tòa giả định

“Hành vi của Dũng và Hiền nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm trật tự quản lý hành chính và ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) của Việt Nam”, cáo trạng nêu.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Dũng 10 năm tù giam, Hiền 8 năm tù giam.

Ngư dân trao đổi về các quy định chống khai thác IUU sau phiên tòa

Kết thúc phiên tòa, bà con ngư dân được giải đáp cặn kẽ các thắc mắc về chống khai thác IUU.

Lực lượng Cảnh sát biển phát tờ gấp về tuyên truyền chống khai thác IUU cho ngư dân
Ngư dân ký cam kết không vi phạm các quy định IUU
Tặng quà và cờ Tổ quốc cho ngư dân

* Cùng ngày, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp TAND TPHCM, TAQS Quân khu 7 và Báo Công lý tổ chức phiên tòa giả định thứ 2 tại xã Long Hải, với sự tham gia của hơn 300 cán bộ, ngư dân.

