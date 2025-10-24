Kiến nghị chi 2.950 tỷ đồng mở rộng đường Nguyễn Tất Thành và xây mới cầu Tân Thuận 1

Ngày 24-10, Sở Xây dựng TPHCM có văn bản gửi UBND TPHCM đề xuất chủ trương nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Tất Thành và xây mới cầu Tân Thuận 1, với tổng mức đầu tư dự kiến 2.950 tỷ đồng.

Khu vực cảng Nhà Rồng, TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Cụ thể, tuyến đường Nguyễn Tất Thành được đề xuất mở rộng đoạn từ cầu Khánh Hội đến cầu Tân Thuận (dài khoảng 2,5km), nâng quy mô từ 6-8 làn xe; xây dựng hầm chui Hoàng Diệu quy mô tối thiểu 4 làn xe và thay thế cầu Tân Thuận 1 hiện hữu bằng cầu mới.

Sở Xây dựng cũng kiến nghị UBND TPHCM giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc rà soát, tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc khu vực bờ Tây sông Sài Gòn, đoạn từ cầu Ba Son đến Cảng container quốc tế Việt Nam. Đồng thời, xem xét tính đồng bộ với các dự án lớn trong khu vực như: cầu Thủ Thiêm 3, các công trình TOD, cảng hành khách quốc tế, bến thủy nội địa, công trình công cộng và tuyến kè ven sông.

Ngoài ra, Sở kiến nghị UBND TPHCM giao Sở Tài chính tham mưu bố trí vốn chuẩn bị đầu tư, đồng thời giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông làm chủ đầu tư, triển khai chuẩn bị đầu tư ngay trong tháng 10-2025.

THANH HIỀN - QUỐC HÙNG