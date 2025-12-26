Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh: Khai thông thể chế, chuẩn bị sẵn sàng cho sứ mệnh mới của thành phố

Chiều 26-12, HĐND TPHCM khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề). Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM.

Dự kỳ họp còn có các đồng chí: Đặng Ngọc Huy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban công tác đại biểu của Quốc hội; Nguyễn Thị Lệ, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Văn Lộc, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương (trước đây); Lê Phương Nga, Vụ phó Vụ công tác đại biểu Văn phòng Quốc hội; Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Phó Trưởng đoàn ĐBQH TPHCM.

Chủ toạ kỳ họp có các đồng chí: Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM; Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh cho biết, Kỳ họp HĐND lần thứ 7 được tổ chức vào những ngày cuối cùng của năm 2025, trong bối cảnh toàn thành phố đang tập trung, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội XIV của Đảng. Đồng thời, TPHCM tăng tốc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và giai đoạn 2021 - 2025. Đây là thời điểm có ý nghĩa quan trọng, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị nhằm tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo của thành phố.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch HĐND TPHCM nhấn mạnh, vừa qua, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 260/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM. Việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết đặc thù có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khai thông và lấp đầy các điểm nghẽn về thể chế trong phân cấp, phân quyền, huy động và sử dụng nguồn lực, qua đó phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của TPHCM sau sáp nhập, tạo động lực mới cho tăng trưởng và phát triển bền vững.

Các đại biểu dự kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

“HĐND TPHCM tập trung xem xét, quyết định 6 nội dung quan trọng nhằm cụ thể hóa việc triển khai Nghị quyết số 260/2025/QH15 và Nghị quyết số 98/2023/QH15. Qua đó bảo đảm các cơ chế, chính sách đặc thù đi vào cuộc sống, khơi thông và tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và ổn định đời sống nhân dân. Đồng thời thể hiện sự chuẩn bị sẵn sàng của Đảng bộ và chính quyền thành phố trước một sứ mệnh mới, đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của đất nước”, Chủ tịch HĐND TPHCM nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, HĐND Thành phố cũng xem xét, thảo luận và quyết định 26 nội dung khác, có tác động trực tiếp và sâu rộng đến việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền thành phố trong thời gian tới. Đó là: Bảng giá đất; Chủ trương các dự án đầu tư công trọng điểm và liên vùng; Quy trình đầu tư dự án đường sắt; Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm; Các vấn đề quan trọng khác trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, quốc phòng an ninh...

Các đại biểu dự kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân thành phố, thảo luận dân chủ, thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến xác đáng, có chất lượng, góp phần để các nghị quyết được thông qua bảo đảm tính khả thi, kịp thời đi vào cuộc sống, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố và kỳ vọng của cử tri.

Tin liên quan Nhiều nội dung quan trọng sẽ được xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 HĐND TPHCM

THU HƯỜNG - NGÔ BÌNH - CẨM NƯƠNG