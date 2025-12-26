Xã hội

Bàn giải pháp trước thách thức an ninh phi truyền thống

SGGPO

Ngày 26-12, Viện An ninh phi truyền thống (Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội) phối hợp Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Ban Chuyên đề Công an TPHCM và Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM tổ chức Tọa đàm “An ninh phi truyền thống trong quản trị đô thị TPHCM: Thực trạng – thách thức – giải pháp bền vững”.

tọa đàm sd.jpg
Các đại biểu tham gia tạo đàm

Tại tọa đàm, PGS.TS Lê Kim Bình, Học viện Cảnh sát nhân dân cho biết, tọa đàm tập trung làm rõ những "điểm nghẽn" và thách thức an ninh phi truyền thống. Đó là các vấn đề về giao thông đô thị và ùn tắc; trật tự đô thị, an toàn công cộng; ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm không khí; biến đổi khí hậu và ngập úng, triều cường ở đô thị và vùng ven sông và xây dựng TPHCM không ma túy.

tọa đàm 5.jpg
PGS. TS Lê Kim Bình phát biểu tại buổi tọa đàm

Đối với việc xây dựng “TPHCM không ma túy”, các chuyên gia, nhà khoa học cho rằng thành phố cần triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp theo hướng phòng ngừa sớm, can thiệp kịp thời, điều trị hiệu quả và quản trị bền vững, thay vì chỉ tập trung xử lý vi phạm. Trọng tâm là phòng ngừa từ gia đình, nhà trường; đẩy mạnh truyền thông, xây dựng văn hóa cộng đồng phòng, chống ma túy; hỗ trợ sinh kế, tái hòa nhập để giảm tái nghiện; đồng thời tăng cường đấu tranh với các băng, nhóm tội phạm ma túy, tội phạm ma túy xuyên quốc gia và trên không gian mạng.

tọa đàm 4.JPG
Đại diện Phòng CSGT (Công an TPHCM) phát biểu tại tọa đàm

Bên cạnh đó, các nhà khoa học, chuyên gia và nhà quản lý đa ngành đã thảo luận, đề xuất nhiều giải pháp thiết thực, khả thi nhằm quy hoạch lại không gian đô thị để giảm ùn tắc giao thông; chủ động ứng phó với ngập lụt do biến đổi khí hậu; kiểm soát ô nhiễm không khí, hướng tới xây dựng một đô thị văn minh, an toàn, không ma túy.

DSC_3064.JPG
PGS.TS Nguyễn Phú Quỳnh, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, phát biểu tại tọa đàm

Kết luận tọa đàm, Trung tướng, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm nhấn mạnh, tọa đàm cung cấp những luận cứ khoa học và thực tiễn quý báu, góp phần hỗ trợ công tác hoạch định chính sách với cơ sở lý luận, khoa học và công nghệ vững chắc cho việc triển khai nhanh và hiệu quả các chính sách, chiến lược, chương trình, dự án để giải quyết các vấn đề ùn tắc giao thông, ngập lụt, triều cường, ô nhiễm môi trường, phòng chống ma túy…; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị đô thị, hướng tới xây dựng một TPHCM an toàn, thông minh, bền vững, sáng tạo, xanh, sạch, đẹp, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Tin liên quan
VĂN ANH

Từ khóa

Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam Tọa đàm Triều cường Ngập lụt an ninh phi truyền thống

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn