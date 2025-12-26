Bàn giải pháp trước thách thức an ninh phi truyền thống

Các đại biểu tham gia tạo đàm

Tại tọa đàm, PGS.TS Lê Kim Bình, Học viện Cảnh sát nhân dân cho biết, tọa đàm tập trung làm rõ những "điểm nghẽn" và thách thức an ninh phi truyền thống. Đó là các vấn đề về giao thông đô thị và ùn tắc; trật tự đô thị, an toàn công cộng; ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm không khí; biến đổi khí hậu và ngập úng, triều cường ở đô thị và vùng ven sông và xây dựng TPHCM không ma túy.

PGS. TS Lê Kim Bình phát biểu tại buổi tọa đàm

Đối với việc xây dựng “TPHCM không ma túy”, các chuyên gia, nhà khoa học cho rằng thành phố cần triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp theo hướng phòng ngừa sớm, can thiệp kịp thời, điều trị hiệu quả và quản trị bền vững, thay vì chỉ tập trung xử lý vi phạm. Trọng tâm là phòng ngừa từ gia đình, nhà trường; đẩy mạnh truyền thông, xây dựng văn hóa cộng đồng phòng, chống ma túy; hỗ trợ sinh kế, tái hòa nhập để giảm tái nghiện; đồng thời tăng cường đấu tranh với các băng, nhóm tội phạm ma túy, tội phạm ma túy xuyên quốc gia và trên không gian mạng.

Đại diện Phòng CSGT (Công an TPHCM) phát biểu tại tọa đàm

Bên cạnh đó, các nhà khoa học, chuyên gia và nhà quản lý đa ngành đã thảo luận, đề xuất nhiều giải pháp thiết thực, khả thi nhằm quy hoạch lại không gian đô thị để giảm ùn tắc giao thông; chủ động ứng phó với ngập lụt do biến đổi khí hậu; kiểm soát ô nhiễm không khí, hướng tới xây dựng một đô thị văn minh, an toàn, không ma túy.

PGS.TS Nguyễn Phú Quỳnh, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, phát biểu tại tọa đàm

Kết luận tọa đàm, Trung tướng, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm nhấn mạnh, tọa đàm cung cấp những luận cứ khoa học và thực tiễn quý báu, góp phần hỗ trợ công tác hoạch định chính sách với cơ sở lý luận, khoa học và công nghệ vững chắc cho việc triển khai nhanh và hiệu quả các chính sách, chiến lược, chương trình, dự án để giải quyết các vấn đề ùn tắc giao thông, ngập lụt, triều cường, ô nhiễm môi trường, phòng chống ma túy…; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị đô thị, hướng tới xây dựng một TPHCM an toàn, thông minh, bền vững, sáng tạo, xanh, sạch, đẹp, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

