Nhiều nội dung quan trọng sẽ được xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 HĐND TPHCM

Ngoài bảng giá đất lần đầu trên địa bàn TPHCM áp dụng từ ngày 1-1-2026, kỳ họp còn xem xét, cho ý kiến xây dựng mới Bệnh viện Chấn thương; Dự án Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc tại phường Bình Trưng (TPHCM); Dự án đầu tư xây dựng cầu Phú Mỹ 2; Dự án đầu tư xây dựng cầu Cần Giờ...

Chiều 26-12, HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề), xem xét, cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng.

Các đồng chí Thường trực HĐND TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong đó có 13 nội dung thuộc nhóm tờ trình, dự thảo nghị quyết quy phạm pháp luật, như: Bảng giá đất lần đầu trên địa bàn TPHCM áp dụng từ ngày 1-1-2026; quy định trình tự, thủ tục thành lập, mở rộng, điều chỉnh ranh giới Khu thương mại tự do.

Các đại biểu cũng xem xét, cho ý kiến Quy định nội dung, định mức chi phí, đơn giá, trình tự, thủ tục, thành phần hồ sơ lập, thẩm định, phê duyệt Quy hoạch tổng thể TPHCM; Quy định mức thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn TPHCM. Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn TPHCM…

Với nhóm tờ trình, dự thảo nghị quyết cá biệt, đại biểu HĐND TPHCM sẽ xem xét, cho ý kiến đối với 15 tờ trình, trong đó có: Tờ trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 260/2025/QH15 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM; Chủ trương đầu tư dự án Xây dựng mới Bệnh viện Chấn thương (300 giường tại Cụm Y tế Tân Kiên, Bình Chánh). Chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Bệnh viện Đa khoa thực hành 500 giường thuộc Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (Giai đoạn 1); Thống nhất chủ trương giao cơ quan chủ quản thực hiện 3 dự án kết nối TPHCM và tỉnh Đồng Nai.

Cùng với đó là Dự án Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc tại phường Bình Trưng (TPHCM); Dự án đầu tư xây dựng cầu Phú Mỹ 2; Dự án đầu tư xây dựng cầu Cần Giờ.

Các đại biểu cũng xem xét tờ trình điều chỉnh, bổ sung các dự án đường sắt mới nằm trên địa bàn thành phố vào Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 188/2025/QH15 theo nhu cầu phát triển của thành phố...

THU HƯỜNG - NGÔ BÌNH - CẨM NƯƠNG