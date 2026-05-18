Chính trị

Xây dựng Đảng

Phường Bình Thới trao Huy hiệu Đảng đến 14 đảng viên

SGGPO

Ngày 18-5, Đảng ủy phường Bình Thới (TPHCM) tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 19-5; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026.

img-1036-8176-4512.jpeg
Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026

Đến dự có các đồng chí: Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM.

Đợt này, Đảng bộ phường Bình Thới có 14 đảng viên nhận Huy hiệu Đảng. Trong đó, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; 2 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 7 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 3 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Đối với các đảng viên tuổi cao, sức khỏe yếu không thể tham dự, Thường trực Đảng ủy phường tổ chức trao Huy hiệu Đảng tại nhà.

img-1035-8771-8732.jpeg
Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh đến nhà, trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Văn Lê

Trao huy hiệu đến các đảng viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Thới Trần Hải Yến chia sẻ, việc trao tặng Huy hiệu Đảng là sự ghi nhận những cống hiến to lớn của các đảng viên lão thành trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; góp phần giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay.

Cùng ngày, đồng chí Trương Thị Bích Hạnh đến nhà, trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Văn Lê (ngụ phường Bình Thới).

Tin liên quan
CẨM NƯƠNG

Từ khóa

Huy hiệu Đảng đảng viên đảng viên cao tuổi Bình Thới

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn