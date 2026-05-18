Phường Bình Thới trao Huy hiệu Đảng đến 14 đảng viên

Ngày 18-5, Đảng ủy phường Bình Thới (TPHCM) tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 19-5; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026.

Đến dự có các đồng chí: Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM.

Đợt này, Đảng bộ phường Bình Thới có 14 đảng viên nhận Huy hiệu Đảng. Trong đó, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; 2 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 7 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 3 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Đối với các đảng viên tuổi cao, sức khỏe yếu không thể tham dự, Thường trực Đảng ủy phường tổ chức trao Huy hiệu Đảng tại nhà.

Trao huy hiệu đến các đảng viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Thới Trần Hải Yến chia sẻ, việc trao tặng Huy hiệu Đảng là sự ghi nhận những cống hiến to lớn của các đảng viên lão thành trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; góp phần giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay.

Cùng ngày, đồng chí Trương Thị Bích Hạnh đến nhà, trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Văn Lê (ngụ phường Bình Thới).

