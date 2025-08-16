Chính trị

Chủ tịch UBND TPHCM vừa có quyết định thành lập Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TPHCM. Hội đồng do Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được làm Chủ tịch.

Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM Vũ Văn Điền làm Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng. Giám đốc Công an TPHCM Mai Hoàng làm Phó Chủ tịch Hội đồng. Ủy viên Hội đồng là lãnh đạo một số sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội thành phố.

Hội đồng có nhiệm vụ giúp Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc cơ quan, tổ chức thực hiện việc đăng ký nghĩa vụ quân sự và quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, chuẩn bị cho công dân phục vụ tại ngũ, kế hoạch tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Đồng thời, tuyển chọn công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; huấn luyện hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị và thực hiện các chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ.

Bên cạnh đó, báo cáo UBND TPHCM quyết định công dân được gọi nhập ngũ, tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ, miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự và chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động của Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp xã.

Hội đồng giúp UBND TPHCM chỉ đạo, tổ chức bàn giao công dân được gọi nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân cho các đơn vị quân đội và công an; tổ chức tiếp nhận hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ; kiểm tra, hướng dẫn cơ quan, tổ chức liên quan trong việc thực hiện chính sách hậu phương quân đội và quản lý công dân trong diện thực hiện nghĩa vụ quân sự ở địa phương…

NGÔ BÌNH

